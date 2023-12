Pasauli 2023. gadā pārņēma Bārbija un Eirovīzija. Ko latvieši visbiežāk meklēja "Google" meklētājā?

ASV tehnoloģiju gigants ir nupat publicējis "Gada pārskatu par meklēšanu" - ikgadēju pārskatu par to, ko cilvēki visvairāk meklē interneta galvenajā meklētājā.

Runājot par ziņu tendencēm, globālo meklēšanas pieprasījumu saraksta augšgalā bija Izraēlas un Hamas karš, kam sekoja februārī Turcijā un Sīrijā notikušās zemestrīces un "Titānika" zemūdenes "Titanic" implozija.

Runājot par kultūras fenomeniem, nav pārsteigums, ka šogad visvairāk meklētā filma bija "Barbie", kam sekoja "Oppenheimers". Plaši tika meklēta arī kopražojums "Barbenheimers", kas pāršalca pasauli un kļuva par vienu no vasaras notikumiem, ko nedrīkst palaist garām.

Visvairāk meklēto slavenību vidū bija Džeremijs Renners, kurš nonāca ziņu virsrakstos pēc tam, kad janvārī izdzīvoja sniega tīrītāja negadījumā. Gada visvairāk meklēto slavenību nāves gadījumu saraksta augšgalā bija arī Metjū Perijs un Tīna Tērnere.

Televīzijā 2023. gada populārāko seriālu trijniekā bija "The Last of Us", "Wednesday" un "Ginny and Georgia".

Japāņu superdueta Yoasobi dziesma "アイドル (Idol)" bija Google meklētājā vispopulārākā dziesma, kam sekoja ASV kantrī zvaigznes Džeisona Aldīna dziesma "Try That In A Small Town" un Šakiras kopā ar argentīniešu producentu Bizarrap ieraksts "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Šakira šogad bija arī visvairāk meklētais mūziķis pasaulē vietnē Google.

Vispasaules meklēšanas pieprasījumu saraksta augšgalā šogad Eiropa

Eiropa bija populāra globālās meklēšanas pieprasījumos par muzejiem, parkiem un sporta stadioniem.

Četri no pieciem visbiežāk meklētajiem parkiem šogad ir Eiropā - pirmajā vietā ierindojās Barselonas Güell parks, kam seko Ņujorkas Centrālais parks, Londonas Haidparks, Madrides El Retiro parks un Romas Villa Borghese.

Starp populārākajiem muzejiem, kurus cilvēki meklēja Google, bija Parīzes Luvra un Orsē muzejs, kā arī Londonas Britu muzejs un Nacionālais vēstures muzejs.

Latviju pārņem ChatGPT "trends"

Mākslīgais intelekts arī šogad bija plaši izplatīta globāla tendence, un interese par šo tēmu pārpludināja meklētājprogrammas, ziņu vietnes un Vikipēdiju.

ChatGPT šogad bija visbiežāk meklētais tehnoloģiju termins Austrijā, Beļģijā, Latvijā, Lietuvā, Spānijā, Šveicē, Spānijā un Vācijā.

Taču tas viss ir tikai aisberga virsotne - vairāk datu, tostarp iepriekšējo gadu tendences, var atrast Google arhīvā "Year in Search".

Uzņēmums norāda, ka tas apkopojis 2023. gada meklēšanas rezultātus no šā gada 1. janvāra līdz 27. novembrim.