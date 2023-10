VIDEO: potenciālie robežpārkāpēji ar akmeņiem apmētā robežsargus

Svētdien, 1.oktobrī robežsargi ar tehnisko līdzekļu palīdzību saņēma vairākus trauksmes signālus, kas liecināja par iespējamu valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu. Pārbaudot informāciju, robežsargi iepretim notikuma vietai manīja vairāku potenciālo robežpārkāpēju grupu.

Skaidrojot notikušā apstākļus, robežsargi saskārās ar agresivitāti no Baltkrievijas pusē esošajām personām – potenciālie robežpārkāpēji, pamanot robežsargu klātbūtni uzsāka skaļu apsaukāšanos, turklāt viens no viņiem robežsargu virzienā vairākas reizes raidīja no zemes paceltus akmeņus

Tikmēr otrdien Valsts robežsardze novērsusi 146 mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, informēja robežsardzē.

Septembrī, tāpat kā augusta beigās, bieži no Baltkrievijas Latvijā centušies nelegāli iekļūt, bet nav ielaisti ap 100 migranti dienā.

Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši 10 482 cilvēkus, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemts 352 cilvēki.

Pērn visa gada laikā kopā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.

Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu no 11.augusta līdz 2024.gada 10.februārim vairākas administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kas nomainīja valdības 2021.gada augustā noteikto un vairākkārt pagarināto ārkārtējo situāciju.

Ņemot vērā strauji pieaugušo hibrīdapdraudējumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat robežsardze pieprasījusi papildu atbalstu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijas.

Ņemot vērā Baltkrievijas realizēto nelegālās imigrācijas spiedienu, valdība septembra vidū nolēma apturēt Silenes robežšķērsošanas vietas darbību.