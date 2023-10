Valsts kanceleja apņēmusies uzlabot valsts pārvaldes stratēģisko komunikāciju

Viņa skaidroja, ka no valsts pārvaldes bieži tiek gaidīti skaidrojumi par dažādiem jautājumiem, bet tie nevienmēr sasniedzot savu adresātu. Lai to risinātu, Valsts kancelejas stratēģiskās komunikācijas ekspertiem nākamajā gadā būs jāsniedz Ministru kabinetam savs analītiskais vērtējums un jāpiedāvā metodes, ar kurām var sasniegt konkrētu mērķauditoriju, tostarp to, "kura ne vienmēr ir vienā informatīvajā telpā".

Ņemot vērā to, ka stratēģiskajā komunikācijā ir iesaistītas arī drošības intereses, šis jautājums otrdien tika skatīts Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, un detalizētāku informāciju Siliņa šobrīd nevarot sniegt.

Siliņa gan izteicās, ka valsts pārvaldes komunikācija kļūšot "daudz mērķētāka, runājot ar konkrētām auditorijām".