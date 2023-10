FOTO: Demenē turpina attīstīties neierasts privātais zoodārzs - plēsēju parks

Šajā zoodārzā ir atrodama arī puma, kuras piemēram nav Rīgas Zoodārzā, kā arī lācēni. Saimnieki stāsta, ka nākotnē viņu zoodārzā varētu parādīties lauvas un tīģeri. Lai tas notiktu ir jāatrisina voljēra izbūves jautājumi. Aleksandrs un Irina Kalačovi: “Viss sākās ar plēsējputniem, gadus septiņus atpakaļ. Vēlāk viss aizgāja pats par sevi. Pašu parku atklājām trīs gadus atpakaļ, un šogad esam saņēmuši oficiālu atļauju zoodārzam.”

Aleksandrs, tāpat kā daudzi, bija aizbraucis peļņā uz Īriju. Aizkavējies tur piecpadsmit gadus, strādāja suņu audzētavā. Dažas sugas Latvijā ir pārstāvētas tikai šajā parkā. Cilvēki brauc apmeklēt zoodārzu ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Igaunijas un tālākām zemēm. Parks strādā arī ziemā, visi parka iemītnieki ir piemēroti ziemas apstākļiem. Dzīvnieki nav no savvaļas, bet visi ir no audzētavām – pieraduši pie cilvēkiem un nebaidās. Savu parku Kalačovi dēvē par hobiju un sirdslietu. Turpina saimnieki: “Pastāvīgi mācāmies ar saviem dzīvniekiem. Sataisi vienu, ja nesanāk, mēģini citādāk un sanāk. Grāmatās tas nav aprakstīts.”

Vasarā putniem izkrita spalvas un mainījās uz jaunām, bet rudenī interesentiem ir iespēja braukt un lūkot putnu lidošanu. Šis pasākums iemantojis ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu viesu uzmanību. Braukt uz zoodārzu var visu cauru gadu – vienīgi ziemā un vasarā ir atšķirīgi darba laiki. Siltajā laikā zoodārzs atvērts visas dienas, izņemot pirmdienu, bet ziemas periodā un pavasarī tas darbojas sestdien un svētdien.

Aleksandra un Irinas Kalačovu zoodārzs "Raptors Park" izvirzīts Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2023” nominācijai “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs”.