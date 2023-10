Ārlietu ministrija brīdina ceļotājus par došanos uz Turciju

Ministrijā skaidro, ka valstī saglabājas teroristu grupējumu uzbrukumu riski, kā arī iespējami protesti un demonstrācijas.

ĀM aicina izvairīties no cilvēku masveida pulcēšanās, it īpaši pie baznīcām, sinagogām un diplomātiskajām pārstāvniecībām, kā arī ievērot piesardzību atrodoties tūrisma apskates objektos un izvairīties no masveida pulcēšanās vietām.

Jau ziņots, ka pie Turcijas Iekšlietu ministrijas ēkas valsts galvaspilsētā Ankarā svētdienas rītā uzspridzinājies terorists pašnāvnieks, bet otru uzbrucēju nogalinājusi policija.