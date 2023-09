Ēģiptoloģijas leģenda Rīgā grauj mītus par faraonu lāstiem

Latvijas Universitātes Lielajā aulā viņš nolasīja vienīgo lekciju, kuru pamatoti var dēvēt par unikālu: plašajai auditorijai viņš pastāstīja ne tikai visinteresantākos faktus par Senās Ēģiptes brīnumiem, piemēram, piramīdām vai faraonu kapenēm, bet arī atklāja citus mazāk izpētītus un plašai sabiedrībai mazāk zināmus noslēpumus no Senās Ēģiptes valdnieku dzīves.

Šajā lekcijā atspēkots plaši izplatītais mīts par nāvējošiem faraonu lāstiem viņu kapeņu pētniekiem, jo tieši Zahi Havass bija tas, kurš pētīja gan Heopsa piramīdu, gan Gīzas piramīdas, kā arī personīgi vadīja Tutanhamona mūmijas ģenētisko pētījumu komandu, pateicoties kurai tika atklāts faraona nāves noslēpums.

12. septembrī Latvijas Universitātē arheologs, kuram sociālajos tīklos seko vairāk kā miljons cilvēku, stāstīja, ka līdz šim ir atklāta vien nepilna trešdaļa Ēģiptes noslēpumu, kas nozīmē, ka aizvien jauni atklājumi pārsteigs pasauli.

Savukārt, vaicāts par mūmijas lāstu, Zahi Havass atbild – esmu dzīvs pierādījums faktam, ka lāsts ir tikai mīts, kā arī – zem Sfinksa nav slepenu tuneļu un citplanētieši nav palīdzējuši Ēģiptes brīnumu tapšanā.

76 gadus vecais, harizmātiskais ēģiptologs publikai pastāstīja, ka, daļēji pateicoties arī šai lekcijai, Ēģiptē drīzumā darbu vērs jauns Ēģiptes kultūras muzejs un šobrīd arheologs strādā pie pētījuma par vienu no visu laiku skaistākajām sievietēm cilvēces vēsturē – Ēģiptes Karalieni Nofreteti.

Zahi Hawass izceļas ne vien ar saviem atklājumiem, bet arī ar personību, kuras neatņemamam stila sastāvdaļa ir ādas platmale, kurai pateicoties arheologs nereti tiek dēvēts par Ēģiptes Indiana Džounsu.

Arheologs jau no pirmajām lekcijas minūtēm sniedza saviem klausītājiem elpu aizraujošu piedzīvojumu, stāstot par faraonu un mūmiju noslēpumiem. Eksperts savu stāstu ilustrēja ar īsu video no dokumentālās filmas par viņa atklājumiem "Unknown. The lost Pyramid", kas no jūlija skatāma "Netflix" platformā.

Pirms gada Zahi Havass šokēja pasauli, paziņojot, ka veicot faraona Tutanhamona kapa izpētes darbus Luksorā, viņš, iespējams, ir atklājis Nofretetes mūmiju. Nofretetes dzīvi un nāvi joprojām apvij daudz noslēpumu.

Viens no pieņēmumiem pauž viedokli, ka Nofretete pārņēma troni pēc sava vīra Ehnatona nāves un valdīja, izliekoties par vīrieti. Zinātnieks Rīgā pauda pārliecību, ka Nofretete bijusi ne tikai skaistuma etalons, bet arī ievērojama valdniece.

"Drīzumā uzsākšu DNS analīžu procesu 30 jaunatklātām mūmijām. Esmu pārliecināts, ka viens no tiem būs saistīts ar Nofreteti. Ceru tuvākajā laikā publicēt sava pētījuma rezultātus," sacīja viens no pasaules slavenākajiem seno ēģiptiešu noslēpumu pētniekiem.

Vairāk kā pusgadsimtu ilgajā pieredzē, Zahi Havass ir veicis neskaitāmus pārsteidzošus un pasaules vēsturei/kultūrai nozīmīgus atklājumus.

Kā spilgtākos var minēt:

• Kleopatrai bija maķedoniešu izcelsme ar Grieķu saknēm

• 2005. gadā pētnieciskais darbs par Tutanhamona mūmiju atklāja daudzus nozīmīgus faktus par 18 gadīgā faraona veselību, dzīves veidu un nāves cēloni

• 2007. gadā ar trīsdimensiju datortomogrāfijas attēlu palīdzību tika atrasta ilgi meklētā faraones Hatšepsutas mūmija, kas bija viena no ietekmīgākajām Ēģiptes monarhēm

Zahi Havass lekcijas laikā uzsvēra moderno tehnoloģiju nozīmi mūsdienu arheoloģijā. Roboti, rentgens, ultra skaņa, skenēšanas ierīces u.c. ļauj mums ieskatīties sarkofāgā, nesabojājot mūmiju un uzzinot vairāk par tās dzīves apstākļiem, kultūru, slimībām u.c.