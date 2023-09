Mirstošie pacienti lūdz palīdzību: apdraudēta paliatīvās aprūpes uzsākšana viņu dzīvesvietās

Viņa uzsver, ka līdz šim sabiedrībai sniegta nepilnīga informācija, nepaskaidrojot, ka plānotās mobilās komandas darbosies līdzīgi kā ātrā palīdzība, sniedzot akūtu palīdzību mirstošiem pacientiem viņu dzīvesvietās. Tai pat laikā sociālā aprūpe šobrīd nodrošināta netiks un tā joprojām gulsies uz tuvinieku pleciem, jo budžetā šim pakalpojumam finansējums nav paredzēts.

Hospiss.lv līdzdibinātāja Ilze Zosule.

Iepirkums izsludināts, likumdošana kavējas

Tuvāko nedēļu laikā plānots izziņot Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma “Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā” pakalpojuma sniedzējus, tai pat laikā nav veikti nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.

Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā ieviešanai un attīstīšanai nepieciešams veikt grozījumus gan Ārstniecības likumā, gan Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī bija jāizstrādā jauni Ministru kabineta noteikumi. Diemžēl tas nav izdarīts, tāpēc pastāv risks, ka pēc iepirkuma rezultātu izsludināšanas pakalpojumu sniegt nebūs iespējams.

“Hospisa pacientiem nepieciešamā pakalpojuma virzība pa varas gaiteņiem diemžēl ir piedzīvojusi gandrīz visus iespējamos šķēršļus. 2021. gada rudenī sākās pirmais hospisa aprūpes pilotprojekts. 2022. gada rudenī beidzās vēlēšanas un līdz pat decembra beigām tika formēts jaunais Ministru kabineta sastāvs. Protams, līdz pat brīdim, kad amatā stājās jaunie ministri, mirstošu cilvēku un viņu tuvinieku problēmas bija tikai mediķu un labdarības organizāciju problēma," turpina Ilze Zosule.

"Lai ieviestu hospisa aprūpes pakalpojumu, sākot no šā gada rudens, kā tas publiski tiek solīts, Saeimai līdz vasaras brīvdienām bija jāpieņem grozījumi normatīvajos aktos, kā arī jāpieņem jauni Ministru kabineta noteikumi par hospisa pakalpojuma definīciju, pakalpojuma saturu, prasībām pakalpojuma sniedzējiem u.tml. Tas nav izdarīts! Tai pat laikā skaļi paziņots, ka beidzot arī mūsu valstī sāk domāt par mirstošu cilvēku hospisa aprūpi,” viņa piebilst.

Rudenī plānots uzsākt tikai daļēju paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanu

Veselības ministrijas izsludinātais iepirkums “Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā” paredz, ka pilna hospisa aprūpe ar abām komponentēm, ko sagaida sabiedrība, būs no 2024. gada 1. janvāra, ar nosacījumu, ja Labklājības ministrijai budžetā tam tiks atvēlēti līdzekļi.

Savukārt, ja rudenī savu darbu uzsāks mobilās komandas, tad tās nodrošinās tikai medicīnisko komponenti. Tas nozīmē, ka aprūpētāja pakalpojumam pagaidām finansējuma nav! Tātad šīs komandas darbosies līdzīgi kā ātrā palīdzība, sniedzot akūtu palīdzību. Piemēram, atsāpinās, nevis nodrošinās sociālo aprūpi.

“Protams, mēs esam priecīgi par to, ka pirmais solis ir sperts. Veselības un Labklājības ministrijas jau paveikušas milzīgu darbu. Taču tagad sagaidām atbildīgu soli no Saeimas deputātu un Ministru kabineta puses. Vēlos atgādināt, ka kamēr varas pīrāgs tiek dalīts, tikmēr cilvēki mirst, ik dienas cīnoties ar necilvēcīgām sāpēm. Mēs katru dienu saņemam izmisuma pilnus zvanus no cilvēkiem, kas jautā, kur un kā saņemt palīdzību. Daudzi sapratuši, ka no rudens jau būs pieejama pilna hospisa aprūpe! Uzskatu, ka šiem cilvēkiem ir godīgi jāpasaka – mobilās komandas darbosies līdzīgi kā ātrā palīdzība, sniedzot akūtu palīdzību. Sociālā aprūpe šobrīd nodrošināta netiks un tā joprojām gulsies uz tuvinieku pleciem,” stāsta Zosule.