Valsts prezidents: Ja sasparojās, var izveidot četru partiju valdību

Viņš atzīmēja, ka patlaban sarežģītākā izvēle ir vairāk ideoloģiski krāsota un tā saistās ne tik daudz kā ar Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) nokļūšanu valdībā, bet gan par Nacionālo apvienību (NA) un "Progresīvajiem".

Prezidenta ieskatā, patlaban ir jautājums, vai tiešām būs tāda situācija, ka kaut kādi ideoloģiski apsvērumi ņems virsroku pār vienīgo svarīgo ideoloģiju un interesi, kas ir Latvijas valsts. Pēc Rinkēviča paustā, tas būs redzams tuvāko dienu laikā.

"Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvji trešdien Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu un iepazīstināja ar savu redzējumu par valdības veidošanu. AS rosina tādās jomās kā aizsardzība, ārlietas, iekšlietas, satiksme, ekonomika, klimata un enerģētikas politiku, tieslietas, finanses nedeleģēt ZZS virzītus pārstāvjus, tādējādi nosakot garantijas pret Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij"/ZZS) ietekmi.

Rinkēvičs norādīja, ka šie priekšlikumi tika pārrunāti. Viņa ieskatā, AS piedāvātais risinājums ir apspriežams priekšlikums un šis jautājums tiks cilāts partiju sarunās. Pēc prezidenta paustā, ir divi principi - pirmais, ka noteiktas nozarēs strādā citu partiju ministri un otrais, ka lēmumu pieņemšanā nepiedalās neievēlētie vai Saeimas neieceltie cilvēki.

"Manuprāt, tas veido labu bāzi, konkrētu mehānismu, kā izvairīties no jebkādām bažām par ārpus politikas ietekmēm. Manā ieskatā, šie ir apspriežami priekšlikumi un es aicināju diskutēt, kā arī panākt vienošanos par to partiju sarunās un sarunās ar Ministru prezidenta amata kandidāti," sacīja Valsts prezidents.

Viņš arīdzan piebilda, ka līdz piektdienas otrajai pusei ir jābūt skaidrībai par to, kādas partijas veidos valdību. Pēc tam premjera amata kandidātei ir jāvirzās uz priekšu. Rinkēvičs atzīmēja, ka valdībai ir ārkārtīgi daudz darāmā, tāpēc, ja neizdodas vienoties, ir jāliek punkts.

"Demokrātiskā valstī ir nepieciešama gan rīcībspējīga valdība, gan arī spēcīga opozīcija. Lai arī kura partija paliks opozīcijā, domāju, ka tā tiešām centīsies darīt visu, lai norādītu uz kļūdām. Tas ir vēl viens mehānisms, kas norādīs uz jebkāda veida riskiem un kļūdām attiecībā uz lēmumu pieņemšanu," sacīja Valsts prezidents.

LETA jau rakstīja, ka "Jaunā vienotība" (JV), kas ir uzņēmusies iniciatīvu veidot nākamo valdību, vēl līdz piektdienas pusdienas laikam gaida AS gala atbildi par dalību valdībā, kurā bez JV strādātu arī ZZS un "Progresīvie".

Ceturtdien pēc tikšanās ar ZZS un "Progresīvajiem" JV virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa atsaucās uz Rinkēviča pausto, ka uz valdības izveidi jāvirzās gana straujā tempā.

Siliņa šodien uz četru partiju koalīcijas izveidošanas sarunām aicināja ZZS, "Progresīvo" un AS pārstāvjus, tomēr AS uz sarunām neieradās.

Siliņa vēlas izveidot valdību no šīm partijām, savukārt AS vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, ZZS varot tikt piepulcēta tikai uz stingriem nosacījumiem, bet "Progresīvos" AS piedāvā atstāt ārpus koalīcijas. Līdzīgu pozīciju uztur arī NA, kurus gan Siliņa uz oficiālajām sarunām vairs nav aicinājusi.

Savukārt ZZS un "Progresīvo" politiķi līdz šim dažādas "sarkanās līnijas" sadarbībai ar citiem politiskajiem spēkiem ir centušies nevilkt, pieļaujot darbu gan piecu partiju koalīcijā, gan četru partiju valdības modelī, gan arī tikai trīs partiju variantā, kad kopā strādātu JV, ZZS un "Progresīvie", Saeimā balstoties uz 52 deputātu balsu atbalstu.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS - 16, bet "Progresīvajiem" - 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA - 13 deputātu vietas.