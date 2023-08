Politiķis pēc tikšanās ar demisionējušo premjeru Krišjāni Kariņu (JV) žurnālistiem pastāstīja, ka "Apvienotais saraksts" (AS), uz kura potenciālu iekļaušanos četru partiju koalīcijā vēl gaida JV, iniciējis ar viņu tikšanos, kurai viņš piekritis un kurā plāno uzklausīt politiskā spēka redzējumu par koalīcijas izveidi.

Rinkēvičs norādīja, ka viņš saprot, ka ir daudzas un dažādas intereses un ideoloģijas, tādēļ Latvijā kā demokrātiskā valstī Saeimā tiek ievēlētas partijas, kuras pārstāv dažādas sabiedrības grupas ar atšķirīgām vērtībām.

Valsts prezidents izteicās, ka patlaban visiem vajadzētu būt vienai interesei un ideoloģijai - tā ir Latvijas valsts. Rinkēvičs pauda aicinājumu visām partijām, kuras viņš savulaik aicināja uz tikšanos Rīgas pilī un kurās valsts pirmā persona saredzēja potenciālu veidot valdību, vadīties no šīs augstākās intereses.

Valsts prezidents norādīja, ka ir gatavs runāt ar tiem politiskajiem spēkiem, kuri vēlas ar viņu konsultēties un pārrunāt valdības veidošanas gaitu. Rinkēvičs atzīmēja, ka pirms desmit dienām, kad notika konsultācijas ar visām partijām, viņš jautāja, vai kāds virzīs savu premjera amata kandidātu. Neviena partija, izņemot JV, savu Ministru prezidenta amata kandidātu nevirzīja. Pagājušās nedēļas trešdienā Valsts prezidents saņēma vairāku partiju apliecinājumu, ka tās ir gatavas strādāt Siliņas veidotā valdībā, pēc kā arī Rinkēvičs izteica viņai oficiālu aicinājumu sākt valdības veidošanu.

"Valdību var veidot tikai viens Valsts prezidenta aicināts Ministru prezidenta amata kandidāts, un tas ir uzdevums, ko patlaban veic Siliņa. Ja kādam patlaban ir savas idejas par valdības veidošanu un tas ir gatavs pieteikties, esmu gatavs uzklausīt. Šādā gadījumā būs jāuzņemas valdības veidošana un arī atbildība par to," pauda Valsts prezidents.

Viņš norādīja, ka sagaida no politiskajiem spēkiem konstruktīvu darbu un rīcību. Rinkēvičs lūdzis Siliņai vēlreiz konsultēties ar partijām un atrisināt situāciju. Ja tas neizdoties tuvākās dienas, divu laikā, arī šaurāka koalīcija ir risinājums. Prezidents uzsvēra, ka valsts ilgstoši nevar funkcionēt tādos apstākļos, kādi vērojami aizvadīto nedēļu laikā. "Mums ir vajadzīgi risinājumi ekonomisko, kā arī drošības problēmu risināšanā. Mums ir nepieciešama rīcībspējīga valdība, lai arī cik tai būtu balsis. Mums ir vajadzīgi konkrēti lēmumi," sacīja Rinkēvičs.

Kā vēstīts, Siliņa vēl runās un gaidīs AS gala izšķiršanos par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīciju kopā ar JV, Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".

Siliņa šodien ir gatava uzklausīt AS pārstāvjus, reizē politiķe "ies uz priekšu" ar valdības veidošanu, un AS šajā situācijā ir jāizšķiras, kā rīkoties.

Šodien Siliņai paredzēts aicināt uz tikšanās AS, ZZS un "Progresīvos". ""Apvienotais saraksts" varēs izklāstīt, ko tad viņi vēl vēlas pateikt, bet vēlos atgādināt, ka Valsts prezidents man ir uzticējis veidot šo valdību," uzsvēra Ministru prezidenta amata kandidāte, sakot, ka viņai uzticēta atbildība arī "par valdības modeļiem". Viņa joprojām vēloties "gana plašu koalīciju".

Vaicāta, vai izšķiršanās no AS tiks gaidīta šonedēļ, JV politiķe atbildēja: "Ejam uz priekšu šonedēļ. Mēs virzāmies noteikti uz priekšu raitiem soļiem jau šonedēļ." "Tie partneri, kuriem ir bažas par to, ka viņi zaudēs kontroli, iespējams, kādās varas pozīcijās, viņiem ir jāizšķiras, vai viņi ir gatavi parādīt saviem vēlētājiem, vai spēj izpildīt vēlētājiem dotos solījumus, vai arī viņi turpinās meklēt "dažādus modeļus", lai atrastu sev ērtāku varas pozīciju," izteicās premjera kandidāte.

Kā ziņots, Siliņa šodien Valsts prezidentam ziņoja par valdības veidošanas sarunu virzību.

Pēc Kariņa (JV) demisijas Rinkēvičs nākamās valdības veidošanu uzticēja Siliņai, kura publiski pauda, ka grib panākt plašu piecu partiju koalīciju, tomēr politiķi faktiski uz reiz atzina, ka tik plašu koalīciju uzveidot neizdosies.

JV virzītā premjera amata kandidāte Siliņa otrdien piedāvāja AS iekļauties koalīcijā ar JV, ZZS un "Progresīvajiem". Viņas skatījumā, Nacionālā apvienība (NA) sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot "sarkano līniju" kopīgam darbam ar "Progresīvajiem". NA gan šādai pozīcijai nepiekrīt un uzstāj, ka esot gatavi iekļauties valdībā, tikai "aiz borta" esot jāatstāj "Progresīvie".

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.

Kā ziņots, vēl iepriekšējā nedēļā pamatā tika diskutēts par diviem iespējamiem četru partiju koalīcijas modeļiem, kuros abos būtu JV, ZZS un AS, bet izšķiršanās būtu, kuru politisko spēku - "Progresīvos" vai NA - iesaistīt koalīcijā kā ceturto partiju.

AS līdz šim ir uzsvērusi, ka vēlas turpināt strādāt valdošajā koalīcijā, taču ne par katru cenu. AS politiķi pārsvarā ir uzsvēruši, ka vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, taču nav snieguši ļoti skaidru atbildi, vai iekļautos tādā koalīcijā, kurā nav NA.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS - 16, bet "Progresīvajiem" - 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA - 13 deputātu vietas.