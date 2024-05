Bijušais ASV vēstnieks Latvijā cenšas no sankcijām atbrīvot "Riga Fertilizer Terminal"

Kā raidījumam apstiprināja Šlesers, patlaban "Riga Fertilizer Terminal" nestrādā. Tāpat patlaban notiek tiesvedība, lai tiktu vaļā no Krievijas puses ietekmes. Visi Krievijas puses dalībnieki tika izslēgti no Uzņēmumu reģistra, no dalības gan valdē, gan padomē, bet Latvijas puse grib tikt vaļā no Krievijas partnera likumīgā procesā.