Pēc atbalsta pašvaldībā ir vērsušās 894 personas, un līdz šim pieņemti 396 lēmumi, apsekoti 715 objekti.

Kā ziņots iepriekš, pirmdien, 7. augustā, Latviju šķērsoja aukstā gaisa fronte, līdz ar to siltajā un mitrajā gaisa masā veidojās spēcīgi negaisa mākoņi, kas sev līdzi nesa ekstremāli stipras lietusgāzes, krasas vēja brāzmas un lielgraudu krusu. Sākotnēji negaiss skāra Zemgali un valsts centrālo daļu, īpaši smagus postījumus nodarot Dobeles novadā.

Dobeles novada domes ārkārtas sēdē 11. augustā pieņemts lēmums, kas paredz, ka individuālām dzīvojamām mājām piešķirams vienreizējs atbalsts līdz 3000 eiro ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības, bet daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piešķirams vienreizējs atbalsts, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli. Atbalsta ietvaros veicamie pasākumi ir jumta segumu un logu atjaunošana vai nomaiņa. Atbalsts vētras radīto postījumu novēršanai ir vienreizējs un to paredzēts izmaksāt neatkarīgi no ienākumu līmeņa.