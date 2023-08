Kā ziņots, lai valdība strādātu dinamiskāk, Kariņš rosina Nacionālās apvienības (NA) politiķim Rihardam Kolam ieņemt ārlietu ministra amatu, "Apvienotajam sarakstam" (AS) pārņemt Ekonomikas ministrijas (EM) un "Jaunajai vienotībai" (JV) - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadību. Gadījumā, ja NA un AS ceturtdien, 10. augustā, atteiktos no šī piedāvājuma, tad premjers būtu gatavs sākt sarunas par citas valdības veidošanu ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".

Kariņš uzsvēra, ka viņš varētu piedāvāt jau gatavu modeli. Koalīcijas paplašināšanas sarunu procesā premjers centies runāt ar piecām partijām, taču faktiski pārrunas notikušas ar divām - "Progresīvie" un ZZS.

"Iecerētās paplašināšanas sarunas nav bijušas veltas. Tā kalpo kā faktiskās valdības veidošanas sarunas. Abi varianti ir zemajā startā, savukārt, kāda būs valdības attīstība ir atkarīga no NA un AS," žurnālistiem teica Ministru prezidents.

Taujāts par iecerētajām atbildības jomu jeb ministriju rotācijām starp partneriem, Kariņš uzsvēra, ka jebkurā valdībā ministru amatus sadala pēc atbildības un daļēji pēc matemātikas. Patlaban starp trijiem partneriem - JV, AS un NA - pastāv līdzsvars, taču, ja notiek pārmaiņas, tās prasa izmaiņas trīs ministrijās.

Ministru prezidents norādīja, ka AS varētu pārņemt Ekonomikas ministriju, jo politiskais spēks ilgstoši uzstājis, ka tam ir risinājums valsts ekonomikas problēmām. Kariņš uzsvēra, ka AS ir cilvēki, kas bijuši uzņēmēji un procesus izjūt daudz asāk, nekā tie, kas ilgstoši bijuši politiķi, vai strādājuši valsts pārvaldē.

"Lai iegūtu dinamismu, šiem cilvēkiem ir jādod iespēja nākt talkā. Tāpat mums ir politiķis, kurš ilgstoši strādājis ārlietu jomā. Viņš būtu spējīgs pildīt ārlietu ministra pienākumus jau no pirmās dienas un nebūtu nekas daudz jāpiemācās. Tā arī ir zināma priekšrocība," sacīja premjers.

Taujāts, vai JV uzturēs spēkā prasību ZZS norobežoties no Ventspils domes deputāta Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij"), Kariņš uzsvēra, ka viņa vadītā valdībā premjers sadarbosies tikai ar ievēlētām un atbildīgām amatpersonām. Ne šī valdība, nedz arī kāda nākotnes valdība, kurā Ministru prezidents būtu iesaistīts, viņš neplāno sadarboties ar "čukstētājiem no malas".