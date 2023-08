Galerijā "Jēkabs" skatāma Agijas Jansones gleznu izstāde "Pasaules stāsti"

Izstāde ir veltījums mūžībai un cilvēka iztēles bezgalīgai spējai ieraudzīt, sajust un izdzīvot, teikts galerijas "Jēkabs" sniegtajā izstādes aprakstā.

Agija Jansone dzimusi 1973. gada 4. augustā gleznotāja un pasniedzēja Ralfa Jansona un mātes dizaineres Brigitas Jansones ģimenē. 1997. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. Prof. I.Zariņa monumentālās glezniecības darbnīcu.

Kopš 1993. gada piedalās mākslas izstādēs. 2012. gadā veidojusi dizainu un ilustrācijas divu sējumu enciklopēdijai “Royal Horticultural Society Encyclopedia of Conifers: A Comprehensive Guide to Cultivars and Species. Gleznotājas darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, Lielbritānijā, Spānijā, Norvēģijā, Austrijā, Vācijā, Francijā, Krievijā, Nīderlandē un ASV.