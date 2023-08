Pētījums: zināmas partijas, kuras kļuvušas populārākas un kuras piedzīvojušas lielāko kritumu

Otrajā vietā jūlijā ierindojas Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) - tai savu balsi solījuši 8% aptaujāto, tādējādi arī piedzīvojot pieaugumu mēneša laikā.

Kritums ir trešajā vietā esošajiem "Progresīvajiem" - ja pirms mēneša partijai balsi solīja 9%, tad tagad - 7,9% potenciālo balsotāju.

"Latvija pirmajā vietā" noslīdējusi no otras vietas uz ceturto. Jūlijā par šo partiju balsot sola 7,4% - tas ir kritums pret 10% vasaras pirmajā mēnesī.

Kritums arī Nacionālajai apvienībai - jūlijā tā varētu rēķināties ar 5,3% atbalstu. Turpat netālu ar nelielu pieaugumu un 5,1% ir partija "Stabilitāte". "Apvienotajam sarakstam" jūlijā kritums un 4,6% balsu, "Saskaņai" reitings arī mazāks nekā iepriekš - tā varētu rēķināties ar 3,6% vēlētāju atbalstu.

Politiskajam spēkam "Par" balsi solījuši 1,7%, "Suverēnajai varai" - 1,5%, tikpat "Konservatīvajiem", bet "Latvijas attīstībai" - 1,3%. "Pamats LV", kurā ietilpst Latvijas Krievu savienība 1,1%, bet "Platformai 21" - 0,3% aptaujāto atbalsts.

Pieaudzis to aptaujāto skaits, kas atzinuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies, kā arī to, kuri nezina, par ko balsot, īpatsvars. Tādu no aptaujātajiem ir vairāk nekā trešdaļa.

Ja parlamenta vēlēšanas būtu notikušas jūlijā, tad 5% barjeru pārvarētu septiņi politiskie spēki. JV būtu līderos, otrie - "Progresīvie", tad sekotu ZZS un "Latvija pirmajā vietā".

Saeimā potenciāli iekļūtu arī Nacionālā apvienība, "Stabilitātei" un "Apvienotais saraksts". Pārējās partijas zem 5% barjeras, bet "Saskaņa" - kura iepriekšējās vēlēšanās Saeimā neiekļuva, vismaz jūlijā pēc aptaujas datiem, būtu mata tiesas attālumā no iekļūšanas parlamentā.