Jūlijs Latvijā bijis vēsāks nekā ierasts

Zemākā gaisa temperatūra, +4,8 grādi, tika reģistrēta 11.jūlijā Madonā, bet maksimālā temperatūra bija +32,1 grāds 16.jūlijā Dobelē.

16.jūlijā tika pārspēti trīs karstuma rekordi; laika periodā no 11. līdz 22.jūlijam laboti kopumā seši aukstuma rekordi.

Mēneša otrajā pusē bija vairāk nokrišņu, valstī vidēji jūlijā nolija 70,6 milimetri nokrišņu jeb 93% no normas. Līdz ar to jūlijs bija ceturtais mēnesis pēc kārtas ar nokrišņu daudzumu zem normas, tomēr to summa jūlijā bija lielākā kopš janvāra.

Visvairāk nokrišņu - 106 milimetri - pagājušajā mēnesī bija Liepājā. Vismazāk lija Kolkā, kur bija 43 milimetri nokrišņu.

Vidēji Latvijā jūlijā bija 12,2 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz viens milimetrs. Visvairāk šādu diennakšu bija Rīgā - 17, - bet Pāvilostā bija tikai septiņas šādas diennaktis.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā bija 75% - no 71% Daugavpilī līdz 80% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 22,2 metri sekundē - tika novērotas 3.jūlijā Ventspilī.