Mūžībā devusies Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Farmakoloģijas katedras docētāja Santa Purviņa

Portāls "lsm.lv" vēsta, ka pērn Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierināja medicīnas studentu un katedras kolēģu cienītās pasniedzējas prasību pret Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) par augstskolā piedzīvotu mobingu un secināja, ka pret viņu īstenota nevienlīdzīga attieksme un mobings. Vienlaikus tiesa noraidīja prasību rīkot atkārtotas Farmakoloģijas katedras vadītāja vēlēšanas. Gan augstskola, gan Purviņa iesniedza kasācijas sūdzību.

2020. gadā septembrī ar augstskolas Senāta lēmumu Purviņu katedras vadītājas amatā nomainīja Inga Stuķēna. Pēc vēlēšanām katedrai tika rīkota sapulce. Tai attālināti pievienojās arī Purviņa, kura tolaik vēl bija katedras vadītāja, bet ar dekānes Daces Banderes mutisku rīkojumu viņa tika no sapulces atvienota.

Pirms vairākiem gadiem Purviņa bija viena no pirmajiem medicīnas speciālistiem, kas vērsa uzmanību par medikamenta "Rigvir" trūkumiem, un vēlāk tas tika izņemts no kompensējamo zāļu saraksta. Savukārt 2019. gadā Purviņa cēla trauksmi par to, ka augstskolas prorektora Gunta Baha vārds atrodams Valsts drošības komitejas (VDK) aģentu kartotēkā. Par spīti šim skandālam, Bahs amatu saglabāja, bet Purviņa tika izprašņāta RSU ētikas komisijā un viņas ikdiena augstskolā kopš tā laika esot padarīta neizturama.