Stenfordas studenti iepazīst jauno Latvijas Universitātes centru

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Vienpadsmit humanitāro un sociālo zinātņu studenti no Stenfordas Univesitātes šovasar atbraukuši no Kalifornijas piedalīties dažādās prakses iespējās Latvijā un Igaunijā. Divu dienu garumā visi studenti tikās Rīgā un apmeklēja vairākas nozīmīgas iestādes, to skaitā jaunās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra fakutātes telpas Dabas mājā un Zinātņu mājā.