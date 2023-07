Aizkrauklē atkritumu izvedējus pavadīs policija, pārzīmē Ventspils karti, Rēzeknē izposta Latvijas vienotību: kriminālā province

Ventspilniekiem un pilsētas viesiem prātu sajaukuši vietējie ķēpātāji, kuri pārzīmējuši pilsētas karti ar neizprotamiem klekšiem, kuri vairs neļauj orientēties Ventspils topogrāfijā. Savukārt kāds Baltkrievijas spēkrata stūrētājs neņēma vērā ne ceļa norādes, ne kartes un ar savu džipu pa tiešo iekuģoja jūrā.

Rēzeknē treņintērpos izpostīja puķudobes Latgales Māras pakājē, bet pie Plānupes ezera Ropažu novadā kāds ļaunprātis mežā izracis bedres, lai tajās noslēptu simtiem nodilušu autoriepu.

Rēzeknē “uzbrukums” Latvijas vienotībai

Viena no Latvijas nācijai nozīmīgākā pieminekļa pakāji apgānījuši tīņi treniņtērpos. (Foto: Rēzeknes pilsētas pašvaldība)

Naktī uz pagājušās nedēļas svētdienu, 16. jūliju, Rēzeknes centrā notika “uzbrukums” vienam no mūsu valsts centrālajiem neatkarības pieminekļiem – “Vienoti Latvijai!”: treniņtērpos tērptu jauniešu trijotne izpostīja jeb izraustīja pie monumenta iestādītās puķudobes, sev par piemiņu līdzi paķerot arī kādu ziedaugu.

Vandaļi savas pēdas jeb izvandīto zemi izsvaidīja plašā apkārtnē – arī uz ielas braucamās daļas un netālu esošajā autobusu pieturā. Paši huligāni nespēja nemanāmi pazust. Viņus piefiksēja novērošanas kameras un drīz vien pašvaldība sociālajos tīklos ziņoja, ka vandaļu sejas izdevies sazīmēt un tagad, pēc visa spriežot, viņi varētu tikt saukti pie atbildības.

Naktī uz svētdienu, 16. jūliju, huligāni izpostījuši puķudobes pie Latgales Māras jeb pieminekļa “Vienoti Latvijai!” Rēzeknē. (Foto: Rēzeknes pilsētas pašvaldība)

Rēzeknieši “Facebook” vietvarai pieprasa publiskot huligānu sejas un vārdus: “Gribētos, lai dome informē sabiedrību par saņemtā soda apmēru un bardzību, jo tas kalpotu kā sava veida brīdinājums pārējiem "drosminiekiem"”; “Iespējams, tie ir neaudzināti , "bezkultūras" pusaudži, vajag prasīt atbildību no vecākiem. Pilsētniekiem būtu jāzina šie huligāni”; “Varoņu sejas lūdzu, lai tauta un vecāki redz”. Tāpat pilsētnieki pieprasa ne tikai vandaļu virzienā bargi pakratīt ar pirkstu, bet arī viņiem vai viņu vecākiem uzlikt bargu naudas sodu vairāku tūkstošu eiro apmērā par mūsu nācijai tik nozīmīgā pieminekļa apgānīšanu.

Mežu pie Plānupes ezera “bagātina” ar vecām riepām

Savukārt Ropažu novadā noticis “uzbrukums” mežam. “Facebook” kontā “Ropažu novada notikumi” Iveta Indrūna ievietojusi vairākas fotogrāfijas ar mežā izmestajām riepām un raksta:

“Ropažu novadā (ceļš P3) pie Plānupes ezera mežā izraktas vairāki desmiti dziļu bedru, kurās izgāztas simtiem auto riepas. Šis darbiņš noteikti nav vietējā autobraucēja nedarbs, bet apzināta kāda uzņēmēja rīcība. Ropažu novada pašvaldība - vai jums nekas nav sakāms šajā jautājumā?”

Interneta komentāri liecina, ka vecas autoriepas mežā pie Plānupes ezera parādījušās jau pērn un šogad tās tik vēl nākušas klāt. Informācija par šo piesārņojumu esot nodota gan Valsts vides dienestam, gan Ropažu novada domei, un tagad atbildīgajām institūcijām jālemj, kā visu savest kārtībā, atrast vainīgos un tos saukt pie atbildības.

Carnikavā jūrā “iekuģo” baltkrievu džips

Baltkrievijai nav pieejas pie jūras, tādēļ, iespējams, tur reģistrētās automašīnas nav noregulētas nebraukt jūrā. (Foto: Ādažu novada dome)

Otrdienas, 18. jūlija, rīts visnotaļ neierasti sākās Ādažu novada domes darbiniekiem, kuriem nācās doties uz Carnikavas pludmali nevis lai baudītu jūlija vasaras ūdenspriekus, bet parūpētos par kādu “slīkoni” no Baltkrievijas – džipu “Dodge Ram”. Vietvara informēja, ka “Carnikavā, vietā starp Laivu ielu un Gaujas ieteku jūrā, divus metrus no krasta atrodas apvidus automašīna ar Baltkrievijas valsts reģistrācijas numura zīmi. Uz notikuma vietu izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī Valsts vides dienests, kas konstatēja, ka nekādas noplūdes no automašīnas nav notikušas.

Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Auto vadītājs pārkāpis dabas parka “Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī ignorējis aizlieguma zīmi (sods par šādu pārkāpumu ir līdz 350 eiro)”. Tika organizēti automašīnas izvilkšanas darbi, kas būs jāapmaksā tās īpašniekam. Policijai ir izdevies noskaidrot automašīnas īpašnieku, bet publiski viņa vārds un pilsonība atklāta netiek.

Jūrā pie krasta atrod apvidus auto:

Mikroblogošanas vietnē “Twitter” iedzīvotāji norāda - kopš Carnikavas pludmalei piebraucamajos ceļos ir noņemtas aizsargbarjeras, cilvēki mēdz vizināties ar auto pludmalē.

Pēc visa spriežot, auto jūrā iebraucis nakts melnumā, “romantiskā izbrauciena” cienītājam nespējot atšķirt liedagu no jūras viļņiem (tas arī varētu būt saprotams, jo Baltkrievijai jau nav savas izejas pie jūras un tur reģistrētie spēkrati diez vai ir noregulēti nebraukt jūrā). Iebraucot ūdenī, vadītājs sapratis, ka nu būs nelāgi – izlīdis pa logu un gājis meklēt kādu “vilcējspēku”, bet ātrāk uz negadījumu ieradās Ādažu pašvaldības policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas atrada viļņu apskalotu pamestu džipu.

Pārzīmē Ventspils karti

Pirms nedēļas ķēpātāji "pārzīmējuši" Ventspils karti. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)



Ventspils pašvaldības policija ziņo, ka nezināmi “mākslinieki” pie pilsētas robežas pārzīmējuši ostas pilsētas karti:

“Esam konstatējuši tīšu Ventspils pašvaldības īpašuma bojāšanu. Lai pašvaldība varētu realizētu zaudējumu piedziņu no vainīgajām personām, lūdzam atsaukties nodarījuma aculieciniekus. Lūdzam sazināties ar Ventspils pašvaldības policiju zvanot pa tālruņiem 63680808 vai 28680808”.

Aizkrauklē atkritumu savācējus pavadīs policijas eskorts

Aizkraukles vasarnīcu kooperatīvā “Ziedi” vietējie iedzīvotāji izveidojuši nepārvaramus šķēršļus atkritumu izvācējiem, kuri nu glābiņu meklē pie pašvaldības policijas. (Foto: Aizkraukles novada pašvaldība)

Aizkraukles vasarnīcu kooperatīva “Ziedi” teritorijā 25 adresēs ir apgrūtināta atkritumu izvešana koku zaru un novietotu automašīnu dēļ, vēsta Aizkraukles novada pašvaldība.

Pašvaldības komunālās saimniecības uzņēmuma “Aizkraukles KUK” valdes loceklis Zemgus Vītoliņš informē, ka atkritumi netika izvesti, lai nebojātu automašīnas un mudinātu iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi. Pēdējā gada laikā zaru dēļ, kas karājas pāri žogiem, KUK automašīnām ir sabojāti 14 atpakaļskata spoguļi (viens jauns spogulis maksā 65 eiro). Ar zariem tiek noplēstas arī bākuguņu signāllampiņas, un KUK iecietības mērs beidzās tad, kad ar koku zariem tika izsists automašīnas sānu logs (jauna loga iestiklošana maksāja 700 eiro).

Piekļuvi īpašumiem traucē arī automašīnas, un pārsvarā tās ielu malās atstāj iedzīvotāji, kuriem nav atkritumu konteineru. Bijuši gadījumi, kad iedzīvotāji KUK autovadītājiem atbildējuši ar rupjībām, draudējuši, mests ar akmeni brīžos, kad viņi norādījuši uz nepieciešamību novietot automašīnu citur, lai varētu izvest atkritumus. Par draudiem KUK darbinieku veselībai un dzīvībai ir uzrakstīts iesniegums pašvaldības policijai.

Zemgus Vītoliņš informē, ka 25. jūlijā KUK automašīna atkārtoti ieradīsies adresēs, no kurām atkritumi netika izvesti pēc grafika. Šoreiz par papildu reisu samaksa netiks pieprasīta, taču, ja situācija atkārtosies, KUK piemēros maksu par degvielas papildu izdevumiem.

“Ja pēc grafika nav bijusi nodrošināta piekļuve, citi atkritumu operatori nosūta rēķinu par atkārtotu ierašanos adresē, jo tam tiek tērēta papildu degviela. Ja iedzīvotāji otrdienās visās adresēs nenodrošinās brīvu piekļuvi, KUK atkritumus nevarēs izvest, bet par papildu reisa degvielas izdevumiem būs jāmaksā,” saka uzņēmuma vadītājs un turpina:

“Pirms mēneša vērsāmies ar iesniegumu pašvaldības policijā, lai risinātu šo problēmu. Esam lūguši pašvaldības policiju turpmāk pavadīt atkritumu izvešanas automašīnu otrdienās, lai fiksētu problēmas, veiktu fotofiksāciju un saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noformētu administratīvo pārkāpumu protokolus, tajā skaitā arī tiem, kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Neapzinīgo iedzīvotāju dēļ ir cietuši arī tie iedzīvotāji, kas godprātīgi ievēro saistošos noteikumus.

Ceru, ka pašvaldības policijas iesaistīšanās situāciju uzlabos un iedzīvotāji sakops savus īpašumus, nozāģēs zarus un kļūs disciplinētāki, savas automašīnas otrdienās novietojot citur, lai KUK automašīna varētu brīvi piekļūt atkritumu konteineriem”.

Aizkraukles pašvaldība jūtas bezspēcīga vietējo vasarnieku priekšā, kuri kavē atkritumu izvešanu. (Foto: Aizkraukles novada pašvaldība)

Aizkraukles pilsēta aug un paplašinās, un nu jau arī vasarnīcu kooperatīva “Ziedi” teritorija pamazām kļūst par daļu no pilsētas, jo iedzīvotāji labprāt pārceļas uz pastāvīgu dzīvi šajā mikrorajonā. Pēdējos gados ir pieaugusi kustības intensitāte ielās “Ziedu” teritorijā. Vienlaikus izauguši stādītie augļu koki un dekoratīvie krūmi, kas sniedzas pāri īpašumu norobežojošiem žogiem, aizsedzot redzamību krustojumos, ar zariem bojājot garām braucošās automašīnas, traucējot satiksmi un radot bīstamas situācijas. Tā kā Aizkraukles pilsētas teritorijā esošo vasarnīcu ceļiem ir noteikts ielu statuss, atbilstoši normatīvajiem aktiem iedzīvotāji pie ielām nevar patvaļīgi stādīt kokus, kā arī vasarnīcu īpašniekiem ir pienākums savu īpašumu uzturēt tādā kārtībā, lai tas nerada apdraudējumu citiem. Tātad arī koku un krūmu zari nedrīkst aizsegt ielas braucamo daļu, traucējot satiksmei. Šo stādījumu kopšanu un apzāģēšanu būtu jāveic to īpašniekiem.

Pašvaldība aicināja vasarnīcu īpašnieku pašiem veikt regulāru koku un krūmu kopšanu, sekojot līdzi, lai to zari neaizsegtu ielu un nepieciešamības gadījumā tie tiktu apzāģēti. Ja paši īpašnieki paši to neizdarīs, tad zaru un koku, kas sniedzas uz ielas un apgrūtina satiksmi, apzāģēšanu veiks pašvaldības darbinieki atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Zari tiks nozāģēti līdz ar īpašuma sētu, neizvērtējot piederību un stādījumu tālāko labjūtību un izskatu.