Kurš būs nākamais Rīgas mērs?

Vaicāts par turpmākajiem notikumiem Rīgas domē, viņš sacīja: “Es domāju, ka viņi veidos jaunu koalīciju. Tam balsu pilnīgi pietiek. Mierīgi var izveidot otru koalīciju.

Daudz iespēju izveidot jaunu koalīciju

Arī bez “Progresīvajiem” var izveidot koalīciju. Tur ir deputāti no “Gods kalpot Rīgai”. Tur noteikti no “Saskaņas” var dabūt cilvēkus, jo tai ir pēdējie elpas vilcieni un no tās noteikti ir ņemami cilvēki, kam ir pieredze un kas tik ļoti neasociējas ar [bijušā Rīgas mēra Nila] Ušakova laikiem.

Tādējādi es domāju, ka ir daudz iespēju izveidot jaunu koalīciju.

Arī Staķis varētu gribēt būt koalīcijā

Domāju, ka tie paši “Progresīvie” arī ļoti gribēs [piedalīties koalīcijā]. Esmu pārliecināts, ka [līdzšinējais Rīgas mērs Mārtiņš] Staķis kā partijas “Par” pārstāvis arī varētu gribēt būt koalīcijā.

Līdz ar to domāju, ka tur ir plašas iespējas.

Pārāk labi, lai rīkotu ārkārtas vēlēšanas

Es īsti neticu stāstam par to, ka Rīgai tagad būs ārkārtas vēlēšanas. Tam gan es vismazāk ticu. Tur visi tik labi sēž, visiem ir algas, ka neviens negrib 2 gadus pirms termiņa beigām rīkot ārkārtas vēlēšanas.

Šajās ārkārtas vēlēšanās lielākā daļa Rīgas domes deputātu, kas šobrīd ir ievēlēti, būtu lieli zaudētāji, tāpēc tam scenārijam [par ārkārtas vēlēšanu rīkošanu] es neticu.”

Ķirsis kā iespējamais Rīgas mērs

Taujāts par nākamo iespējamo Rīgas mēru, Rajevskis norādīja uz pašreizējo domes priekšsēdētāja vietnieku Ķirsi.

“Es domāju, ka mierīgi var būt Ķirsis. Viņš ir diezgan iezīmējies – mēs redzam, ka visur ir Staķis vai Ķirsis.

Diez vai kāds no “Progresīvajiem”

Man mazāk liekas, ka varētu būt kāds no “Progresīvajiem”, jo pagaidām neviens no viņiem nav iezīmējies kā tāda līmeņa līderis, kas varētu pretendēt uz Rīgas mēra amatu. Bet viņi var mēģināt kaut ko stumt.

Taču tur viņiem ir problēma: ja viņi gribēja stumt [kādu citu politiķi Rīgas mēra amatam], tad viņiem nevajadzēja vispār sākt ar to, ka ir Staķis. Tad viņiem vajadzēja kādu savējo uzreiz stumt.

Turklāt man bail, ka pie viņu pārvaldīšanas stila nevar teikt, ka viņi varētu būt koleģiāli ļoti iecienīti kā partneri Rīgas domē, lai kāds atkal ļautu ar viņiem saistīties un viņu pārstāvim kļūt par mēru. Bet viņiem arī ir iespēja kandidēt.”

Ratnieku arī nevar izslēgt

Vai tagadējai Rīgas domes priekšsēdētāja vietniecei Lindai Ozolai ("Kods Rīgai") vai pašreizējam vicemēram Edvardam Ratniekam (Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība) ir izredzes kļūt par domes vadītāju?

“Es domāju, ka te ir jābūt loģikai pēc balsu skaita. “Jaunā vienotība” ir diezgan monolīta frakcija, tai ir 10 balsis.” Tādējādi partija varētu virzīt Rīgas mēra amatam savu kandidātu.

Vienlaikus Rajevskis atzina, ka arī Ratnieka kandidatūru nevar izslēgt. Tiesa, viņš pārstāv frakciju, kurā apvienojušies divi politiskie spēki. “Tāpēc es vairāk domāju, ka tas [nākamais Rīgas mērs] varētu būt “Jaunās vienotības” pārstāvis,” politologs un sabiedrisko attiecību speciālists teica.

Staķis nolēmis atkāpties no amata

Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka Rīgas domes priekšsēdētājs Staķis pirmdien paziņoja, ka ir nolēmis atkāpties no amata.

Tikmēr līdzšinējie Rīgas domes koalīcijas partneri "Jaunā vienotība", "Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība" un "Kods Rīgai" ir nolēmuši uzņemties iniciatīvu sarunām par jaunas koalīcijas veidošanu, bet no "Par/Progresīvajiem" sagaida atsaukumu, pēc viņu vārdiem, "melīgajiem apgalvojumiem".