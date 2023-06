Vandaļi rotaļlaukumā apdraud bērnu dzīvību

“Drošība nav atkarīga tikai no bērnu uzvedības, bet gan arī no rotaļu laukuma stāvokļa. Tāpēc aicinām visus un ikvienu pieaugušo, kura bērni, mazbērni vai pieskatāmie rotaļājas laukumā, pievērst uzmanību rotaļu laukuma konstrukcijām, redzot kādu bojājumu par to ziņot savai pašvaldībai vai apsaimniekotājam un nekādā gadījumā neļaut bērnam turpināt rotaļāties bojātajā iekārtā!” savā “Facebook” kontā raksta “JMP bērnu rotaļu laukumi”.

27. jūnijā plkst. 17.15 saņemta ziņa no Rīgas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, ka rotaļu laukumam Iļģuciemā, Garajā ielā, šūpoļu pārliktnim ir pazudušas skrūves. “Jūrmalas mežaparku” montāžas brigāde izbrauca nekavējoties un jau līdz plkst. 18.30 problēma bija novērsta.

Fotoattēlos redzamas trūkstošo skrūvju vietas, kurās vēl palikušas veco skrūvju blīvju nospieduma pēdas. “Šādi atskrūvēts šūpoļu pārliktnis, kurš turas uz trim, nevis visām četrām šūpoļu kājām, ir ārkārtīgi bīstams, jo var izlūzt un uzkrist virsū bērnam,” norāda uzņēmumā.

Ir skaidrs, ka 10x120 milimetru bultskrūves zem plastmasas uzmavas vienai konkrētai brusai nevar atskrūvēties pašas no sevis – kāds to ir izdarījis ar nolūku, kā arī šādam nedarbam ir vajadzīgi speciāli instrumenti un zināmas iemaņas to pielietošanai. “Mums nav saprotams šādas rīcības motīvs, jo 30 kg smaga stieņa uzgāšana bērnam uz galvas no 2 m augstuma ir vairāk nekā vienkārši ļaunums,” pauž “Jūrmalas mežaparki”.

Uzņēmums aicina sekot līdzi rotaļu laukumu stāvoklim, redzot kādu bojājumu vai nezināmas izcelsmes montierus, tos fotografēt un sūtīt savai pašvaldībai vai apsaimniekotājam, jo bērnu drošība ir pirmajā vietā.