Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. (Foto: LETA)

Smiltēns neredz jēgu piedalīties sarunās ar ZZS un "Progresīvajiem" valdības līmenī

Ņemot vērā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" dalību situācijas destabilizēšanā ar balsojumu pret Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), "Apvienotajam sarakstam" (AS) nebūtu pamata valdības līmenī iet uz sarunām ar šīm partijām, sacīja viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.