Vēl vienu dienu! Vērmanes dārzā atvērts "Līgo svētku ieskaņu gadatirdziņš"

Tirgus darba laiks — no plkst.10. līdz 19. Ieeja — bez maksas.

Gadatirgus veltīts vasaras saulgriežu tematikai, un tajā piedalās vairāk nekā 50 vietējie dizaineri, amatnieki un mājražotāj no visiem Latvijas novadiem.

"Dizaineru apģērbs, rotas, mākslas priekšmeti, eleganti izstrādājumi no ādas, dzintara, kā arī pinumi, keramika, dizaina lietas mājai un svētkiem! Mājražotāju gardumi: kūpinājumi, rudzu maize, kārumi bērniem. Un, protams! Dāvanas un suvenīri Līgo svētkiem!" teikts pasākuma organizētāju "Facebook" lapā.

Pasākuma rīkotāji norādīja, kopumā šosezon Vērmanes dārzā notiks četri gadatirgi.

Nākamie pasākumi paredzēti no 21.jūlija līdz 22.jūlijam, no 11.augusta līdz 12.augustam un no 15.septembra līdz 16.septembrim.