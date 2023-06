Apelācijas instance pilnībā attaisno vīrieti par 1994.gadā pastrādātām veikalu apzagšanām

Spriedums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā desmit dienu laikā pēc pilna sprieduma sastādīšanas. Pašlaik par pilna sprieduma sastādīšanas datumu ir noteikts 22.jūnijs.

2019.gada 22.oktobrī Rīgas apgabaltiesā notika pirmā tiesas sēde saistībā ar valsts apsūdzības uzturētāja apelācijas protestu par pirmās instances tiesā 2017.gada 11.novembrī pieņemto attaisnojošo spriedumu krimināllietā, kurā par iespējamu līdzdalību vairākās 1994.gadā notikušās zādzībās līdz ar citiem apsūdzētajiem tika apsūdzēts Romans Siņicins.

Krimināllieta Siņicina apsūdzībā ierosināta 1994.gada 6.jūlijā. Pirmās instances tiesā krimināllieta no Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras saņemta 2001.gadā, un drīz vien krimināllieta tika nodota tiesai un apsūdzētajiem izsniegti apsūdzības raksti.

Tiesājamo vai lietas dalībnieku atkārtotas neierašanās dēļ pirmās instances tiesā tiesas sēdes vairākkārt atliktas, tad tiesvedība piecas reizes apturēta un atjaunota. Pirmās instances tiesas lēmumi par tiesvedības apturēšanu/atjaunošanu no 2004. līdz 2008.gadam pieņemti vidēji reizi gadā.

Šajos gados krimināllieta attiecībā pret trijiem apsūdzētajiem izskatīta un pieņemts notiesājošs nolēmums.

2008.gadā tiesvedība tika apturēta, jo Siņicins bija izsludināts meklēšanā un pēc aptuveni diviem gadiem saņemta informācija no policijas, ka Siņicins atrodas Nīderlandē un tiek lūgts viņu izsludināt starptautiskajā meklēšanā un pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

2014.gadā Ģenerālprokuratūrā pieņemts lēmums atteikt pieņemt lēmumu par Eiropas apcietinājumu pret Siņicinu, jo izdošana ir nesamērīga.

2015.gadā policija paziņojusi, ka meklēšana attiecībā pret Siņicinu ir izbeigta, jo viņš tika aizturēts.

Kriminālprocesu attiecībā uz apsūdzēto Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atsevišķi izdalīja 2015.gadā un faktisko lietas izskatīšanu pēc būtības sāka 2016.gadā.

Rīgas apgabaltiesā lieta tika izskatīta atkārtoti, jo iepriekšējo reizi skatot lietu apelācijas instances tiesā apsūdzētais tika attaisnots par trīs noziedzīgiem nodarījumiem un notiesāts par vienu. Augstākā tiesa izskatot lietu kasācijas kārtībā atstāja negrozītu spriedumu attaisnojošajā daļā, bet nosūtīja lietu jaunai iztiesāšanai Rīgas apgabaltiesai, atceļot spriedumu notiesājošajā daļā. Arī šajā daļā, atkārtoti izskatot lietu, Rīgas apgabaltiesa apsūdzēto attaisnoja.

Pats Siņicins iepriekš Latvijas televīzijai (LTV) skaidroja, ka pēc aizturēšanas 90.gados policija viņu situsi un vēl būdams nepilngadīgs, viņš pirmstiesas apcietinājumā paspēja pavadīt deviņus ar pusi mēnešus. Siņicins dalību noziegumā neatzina.

Dažus gadus vēlāk vīrietis vēlreiz nokļuva tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un tika notiesāts. Sodu izcieta un 2005.gadā aizbrauca no Latvijas. Ārzemēs sācis strādāt un izveidoja ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu tika pieņemts 2006.gadā, Romānam par to nezinot. "Es vairākkārt braucu uz Latviju, ieguvu vadītāja apliecību, nezināju, ka esmu meklēšanā. Pēc tam atnācu mainīt pasi un mani arestēja," skaidrojis Siņicins.

Rīgas rajona prokuratūras prokurore Kristīne Jakovļeva LTV skaidrojusi, ka pirmās instances tiesas lēmums, spriedums bija apsūdzēto attaisnojošs, prokuratūra uzturēja apsūdzību pirmās instances tiesā, un ir tikai loģiski, ka, nesaskatot pietiekamu pamatu spriedumā attaisnošanai, viņa lēmusi par protesta iesniegšanu.