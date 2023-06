Vilcienu pasažierus maršrutā Saulkrasti-Skulte nākamās nedēļas sākumā pārvadās ar autobusiem

Attiecīgās izmaiņas ieviestas, jo minētajā maršrutā notiks kontakttīkla revīzija un remonts.

"Pasažieru vilciena" pārstāvji norāda, ka izmaiņas ietekmēs vilciena Nr.6116, kas no Rīgas izbrauc uz Skulti plkst.10.09, un Nr.6124, kas no Rīgas izbrauc uz Skulti plkst.12.07, kā arī vilciena Nr.6123, kas parasti izbrauc no Skultes uz Rīgu plkst.11.46, un vilciena Nr.6131, kas izbrauc no Skultes uz Rīgu plkst.13.42, pasažierus.

Vilcienu Nr.6116 un Nr.6124, kas no Rīgas izbrauc uz Skulti attiecīgi plkst.10.09 un plkst.12.07, pasažieri Saulkrastu stacijā varēs pārsēsties autobusos, kas tos aizvedīs uz Skultes staciju, pa ceļam piestājot arī Ķīšupē (uz šosejas A1) un Zvejniekciemā (pie dzelzceļa pārbrauktuves).

Plānots, ka autobusi no dzelzceļa stacijas "Saulkrasti" izbrauks plkst.11.14 un plkst.13.12.

Vilcienu Nr.6123 un Nr.6131, kas no Skultes parasti izbrauc uz Rīgu attiecīgi plkst.11.46 un plkst.13.42, pasažierus maršrutā Skulte-Saulkrasti aizvedīs ar autobusiem, lai no Saulkrastu stacijas turpinātu ceļu ar vilcieniem uz Rīgu.

Plānots, ka autobusi no dzelzceļa stacijas "Skulte" izbrauks plkst.11.34 un plkst.13.34, lai pa ceļam piestātu arī Ķīšupē (uz šosejas A1) un Zvejniekciemā (pie dzelzceļa pārbrauktuves).

Kompānijā min, ka autobusos būs derīgas vilcienam paredzētās biļetes. Autobusos gan nav paredzēts pārvadāt velosipēdus.