Otrdien Latvijā gaiss iesils līdz +24 grādiem, brīdina par augstu ultravioleto starojumu

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21..+24 grādiem, pretvēja piekrastē - līdz +16..+20 grādiem.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš, vakarā - mainīga virziena vējš. Gaiss sasils līdz +24 grādiem.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1021-1024 hektopaskāli jūras līmenī.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka mežos saglabājas augsta ugunsbīstamība, daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā tā ir ļoti augsta, tādēļ spēkā oranžā līmeņa brīdinājums.

Augsta ultravioletā starojuma dēļ sauļoties vēlams tikai no rīta vai pievakarē. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Lai izvairītos no apdegumiem, kas ir galvenais riska faktors ādas ļaundabīgo audzēju attīstībā, uzsākot sauļošanās sezonu, sākumā saulē drīkst atrasties tikai pavisam neilgu laiku, vēlāk sauļošanās ilgumu var palielināt.