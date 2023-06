Uz pasākumu pie aktrises atdusas vietas, pie kura bija uzklāts tējas galds, ieradās ap pārdesmit cilvēku, no kuriem vairums bija kundzes cienījumos gados, kuru vidū bija arī vietējās pareizticīgo draudzes mācītājs. Zināms mulsums uz kapiem atnākušajiem Kaspara Dimitera cienītājiem varēja rasties ar to, kam tad pasniegt līdzatnestos ziedus – nolikt uz viņa mātes kapa, sumināt jubilāri – viņa sievu, vai tās dot pasākuma vaininiekam – jaunā albuma prezentētājam.

Ceremonija iesākās ar lūgšanu pie mūziķa mātes kapa un tālāk tā noritēja krievu valodā. Tika paziņots, ka kapu celiņš gar Vijas Artmanes kapu simboliski tiks nosaukts par "Vijas Artmanes ielu".

Tad izskanēja pāris dziesmas no albuma, kuras "dzīvajā" dziedāja nevis pats autors, bet tika atskaņotas ierakstā. Viena no dziesmām bija veltīta krieva un ukrainietes mīlas stāstam kara laikā, kuras noslēgumā tika izdziedāts, ka abi, ja viņiem piedzims meita, viņu nosauks Pobedas (latviski – Uzvaras) vārdā. Otra bija albuma tituldziesma "Внимание! Внимание! Говорит Война!", kuras nosaukums rada asociācijas ar Otrā pasaules kara laika Maskavas radiobalsi – Juriju Levitānu, kurš savus ziņojumus no frontes iesāka ar vārdiem "Внимание! Внимание! Говорит Москва!" ("Uzmanību! Uzmanību! Runā Maskava!"). Jāpiebilst, ka Krievijā joprojām šo Otrā pasaules kara posmu, kurā Padomju Savienība karoja ar nacistisko Vāciju, sauc par Lielo Tēvijas karu.

Tad sekoja dziesma par meitas vēstuli mātei, kurā viņa saka: "Mīļā māt, jums ar tēti drīz jāaizbrauc. Latviešu valodu zina bērni, zinu es, bet jums ir laiks, kamēr nebūvē lēģerus". Arī pats Kaspars Dimiters iespēja pasūkstīties par to, cik "valdošie" tagad dara netaisni, kad viņi nepilsoņiem (jeb precīzāk - Krievijas pilsoņiem), kuri vēlas turpināt dzīvot Latvijā, liek kārtot latviešu valodas eksāmenus. Viņam par to esot kauns.

Kaspara Dimitera albums “Внимание! Внимание! Говорит Война!” (“Uzmanību! Uzmanību! Runā karš”):

Pēc šīs muzikālās daļas, kuras noslēgumā izskanēja arī kāds sens Kaspara Dimitera šlāgeris "nepareizajā" (pēc paša dziesminieka paustā) latviešu valodā, sekoja tējas dzeršana un pašceptas maizes ēšana, atzīmējot Līgas Dimiteres dzimšanas dienu.

Dzimumdienas gaviļniece Līga Dimitere teica, ka nu viņas vīrs dziesmas vairs nerakstot – limits esot izsmelts: tāpat kā gadam ir četri gadalaiki (pavasaris, vasara, rudens un ziema), tāpat kā Jaunajā Derībā ir četri evaņģēliji (Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa), tā arī pietikšot ar šiem četriem albumiem. Viņa arī centās ieliet darvas karoti Jelgavas tipogrāfijas lauciņā, kura esot atteikusies drukāt grāmatiņu ar Kaspara Dimitera vārsmām, bet, paldies Dievam, esot atradušies citi “ticīgi cilvēki”, kuri to izdarījuši.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Kaspars Dimiters pēdējā laikā radījis, piemēram, dziesmu ar vārdiem: “Te ir nevis Eiropa, bet nacisma sala, un par cilvēktiesībām te liekulīgi melo” vai arī: “Kas esi ar smadzenēm, latvieti, padomā, kas notiks, ja veselu trešdaļu saniknosi”, “Jā, es esmu latvietis, bet krievs – pēc dvēseles stāvokļa”. Kaspars Dimiters, piemēram, publicējis savas dziesmas, kuras veltītas likvidētajam Krievijas algotnim Andrejam Ivančukam ar iesauku Kubaņ, kā arī krievu pasaules ideologa Aleksandra Dugina meitai Darjai, kuru nezināmas personas nogalināja 2022. gada 21. augustā, uzspridzinot tēva automašīnu, kurā viņa bija pie stūres (Darja Dugina bija aktīva Krievijas propagandas mašīnas darbiniece, kura cītīgi gāja tēva pēdās). Viņš jau izlaidis trīs albumus krievu valodā, un nu ir ceturtais, kurā izrāda atbalstu “krievu pasaules” idejai un pēc būtības kļuvis par rašistu atbalstītāju.