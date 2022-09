Zināmas prasības jauniesaucamajiem karavīriem: nebūs viegli

Dienestā iesauks pilsoņus vīriešus no 18 līdz 27 gadu vecumam, sievietes šajā pašā vecumā varēs pieteikties brīvprātīgi. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mājaslapā pieejamo informāciju, jaunieši fiziskās sagatavotības pārbaudei būs iekļauti V1 vecuma grupā – būs jāspēj atspiesties vismaz 33 reizes, vēdera preses vingrinājums jāizpilda 43 reizes, 3000 metru jānoskrien 14 minūtēs 29 sekundēs, lai tests būtu nokārtots apmierinoši.

Sievietēm jāskrien divtik mazāk

Pārējie testa novērtējumi ir labi, ļoti labi, teicami un izcili. Lai testu nokārtotu izcili, vīriešiem būs jāprot atspiesties vismaz 63 reizes, vēdera preses vingrinājumi jāizpilda 73 reizes, 3000 metru jānoskrien 11 minūtēs 57 sekundēs.

Jaunietēm prasības ir zemākas. Sievietēm būs jāprot atspiesties no sola 14 reizes, vēdera preses vingrinājums jāizpilda 31 reizi, 1500 metru jānoskrien astoņās minūtēs 56 sekundēs, lai testu nokārtotu apmierinoši.

Pieredze instruktoru korpusam esot milzīga, lai līdz minimumam pamnītu iespējamo krāpšanos, proti, lai fiziski aktīvs un spēcīgs jaunietis vingrinājumus neizpildītu zemāk par apmierinoši.

Studentiem būs militārā apmācība

Dienestā neuzņems ar hroniskām veselības problēmām, piemēram, nopietnas infekciju slimības vai ierobežotu kustību gadījumā. Šiem cilvēkiem būs iespēja pildīt civilo valsts dienestu.

Aizsardzības ministrija iesniegusi saskaņošanā atbildīgajām ministrijām VAD likumprojektu. Paredzēts, ka VAD pilda 11 mēnešus NBS regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā, vai ne mazāk kā piecus gadus Zemessardzē kopumā, pildot uzdevumus vismaz 21 individuālā apmācībā un ne vairāk kā septiņās kolektīvo apmācību dienās katrā gadā.

Augstskolu studenti apgūs speciālo militārās apmācības kursu, kapelānu dienestam noteikto reliģisko organizāciju ordinēti garīdznieki un personas, kuras mācās šo konfesiju garīgā personāla mācību iestādēs –kapelāna kursu. VAD arī pildīs, apgūstot militārās medicīnas kursu augstskolu un koledžu ārstniecības studiju programmās.

Iespēja pacifistiem

Varēs izvēlēties valsts civilo dienestu, ja savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt aktīvo dienestu vai veselības stāvoklis neatbilst VAD, bet ir piemērots valsts civilajam dienestam.

Likumprojekts paredz, ka Aizsardzības ministrijas atbildīgajai struktūrvienībai tiek nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuve Fizisko personu reģistram, Sodu reģistram, Invaliditātes informatīvajai sistēmai, Valsts izglītības informācijas sistēmai un E-veselības sistēmai informācijas iegūšanai par iesaucamo datiem, izglītību, nodarbošanos, ģimenes sastāvu, sodāmību un veselības stāvokli.

Ministrijas atbildīgā struktūrvienība būs arī tiesīga pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, ārstniecības iestādēm un citām juridiskajām personām informāciju par iesaucamajiem.

Neiesauks sodītos un apsūdzētos

Iesaucamo veselības stāvokli novērtēs viņu ģimenes ārsti, Ministru kabinets noteiks pārbaudes prasības un kārtību. Profesionāli psiholoģisko testēšanu un kopējo atbilstību valsts aizsardzības dienestam izvērtēs Aizsardzības ministrijas atbildīgā struktūrvienība.

Dienestā neiesauks vairākas pilsoņu kategorijas:

* ja veselības stāvoklis neatbilst noteiktajām prasībām;

* mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības mācību iestādē;

* ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

* kriminālprocesā atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto;

* sodīts par noziegumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta;

* ir bērna vienīgais vecāks;

* VAD aizstāts ar valsts civilo dienestu;

* ir arī kādas citas valsts pilsonība un ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai pildījis valsts civilo dienestu;

* profesionālā dienesta karavīri, kas nepārtraukti nodienējuši vismaz trīs gadus;

* Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi.

Ierobežos pases termiņu

Pilsoņiem, kuri pakļauti dienestam un nebūs to izpildījuši, personu apliecinošu dokumentu izsniegs ar derīguma termiņu tikai līdz 26 gadu vecumam.

VAD varēs neiesaukt personas, kas svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt dienestu citā laikā tuvāko triju gadu laikposmā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam. Otrreizēja neiesaukšana šā iemesla dēļ nebūs pieļaujama.

Ja Zemessardzē ieskaitītais VAD karavīrs izvairīsies no dienesta, viņu pārcels uz 11 mēnešiem NBS vienībā un Zemessardzē pavadītais laiks netiks ņemts vērā. Tas pats paredzēts par izvairīšanos no augstskolu studentu militārās apmācības.

Priekšroka uz ierēdņa amatu

Darba devējam vai izglītības iestādei būs jāatbrīvo iesauktais no darba vai studijām, saglabājot darba vietu vai tiesības turpināt mācības ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas.

Valsts licencētajās mācību iestādēs vismaz viena ceturtdaļa no vietām, kas paredzētas studentiem, kuru apmācību apmaksā no valsts budžeta, būs rezervējama tiem no VAD atvaļinātajiem karavīriem, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

VAD karavīram, kurš godprātīgi pildījis dienesta pienākumus, būs priekšrocības ieņemt civildienesta ierēdņu amatus vai amatus arī citās valsts institūcijās, ja šo personu un citu pretendentu darba spējas, teorētiskā un praktiskā sagatavotība ir vienādas. Aizsardzības ministrija veiks sociālās apdrošināšanas iemaksas par VAD karavīriem.

Būs jāziņo par dzīvesvietas maiņu

Katrs iesaucamais un VAD karavīrs būs personīgi atbildīgs, lai dzīvesvietas maiņa, izbraukšana no valsts vai citi neparedzēti apstākļi neradītu šķēršļus dienesta izpildei. Par izbraukšanu no Latvijas uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, iesaucamajam rakstiski būs jāpaziņo Aizsardzības ministrijas atbildīgajai struktūrvienībai. Dzīvesvietas maiņas gadījumā – desmit darbdienu laikā pēc pārcelšanās rakstiski vai personiski. Iesaucamajiem, kuri dzīvo vai uzturas ārvalstīs, līdz 26 gadu vecumam būs jāatgriežas Latvijā un jāpiesakās dienestam.

Par izvairīšanos no dienesta izteiks brīdinājumu vai piemēro naudassodu līdz 50 eiro. Par iesauktā neierašanos bez attaisnojoša iemesla piemēros naudassodu līdz 75 eiro.

Ja izvairīšanās ilgs vairāk par desmit dienām, draudēs kriminālatbildība un brīvības atņemšanu līdz trim mēnešiem. Ja iesaucamais simulēs slimību, nodarīs sev miesas bojājumu, viltos dokumentus vai citādi maldinās – līdz trim gadiem cietumā.