Kā ierasts, neilgi pirms festivāla tā rīkotājs “mammamuntetiem.lv” organizē arī tēvu sapulci, kurā spriež par aktuālāko tēva lomas jautājumos ģimenē. Šoreiz tā bija par tēmu “Tētis mājās”. Sanākušie tēvi savu klātbūtni atvašu dzīvē lielākoties vērtē kā pietiekamu un Tēva dienu atzīst par vajadzīgu arī tādēļ, lai pateiktu paldies saviem tēviem.

Piemēram, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs stāsta, ka viņš no sava tēva aizguvis uzticēšanos bērnu pašizpausmju izvēlēs: “Es drīkstēju audzēt garus matus, es drīkstēju durt ausī caurumu, es drīkstēju staigāt apzīmētā džinsa jakā, par ko skolotājas nebija īpaši priecīgas. Bet nevienam no klasesbiedriem tas nebija iespējams. Un par to es saviem vecākiem esmu ļoti pateicīgs. Droši vien ļaut bērniem būt, ļaut izpausties tajā jomā, kurā gribas – to esmu paņēmis no saviem vecākiem.”

Savukārt aktieris Rihards Lepers ir pārliecināts, ka viņš un viņa tēvs ir kardināli atšķirīgi cilvēki. Tomēr, kopš aktieris pats kļuvis par tēvu, viņa mamma nereti pamanot, ka Rihards rīkojoties tieši tāpat kā viņa tēvs. “Vecāku kopēšana notiek, un tā notikusi arī ar mani,” smaidot secina Lepers.

Kaut arī pandēmijas dēļ iepriekšējos divus gadus Tēva dienas festivāls nenotika, rīkotāji cer šogad atgriezties pie pirmspandēmijas svētku dalībnieku skaita, kas bija 10 000 cilvēku.

Skaties pievienoto video un uzzini, kādas atmiņas par savu tēvu ir citiem tēvu sapulces dalībniekiem un kāda laika pavadīšanas programma paredzēta svētdien plānotajā Tēva dienas festivālā.