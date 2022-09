Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks dzīvnieku publiskās barošanas sezonas noslēgums un Tēva dienas svinības

Visas dienas garumā (no plkst. 10.00-18.00) tīģeru skatu laukumā darbosies foto iespēja tēviem ar visu ģimeni, kur būs iespējams uzņemt un izdrukāt ģimeniskus foto Tēva dienas noskaņās ar zoodārza tīģeri Augustu fonā, izmantojot īpašus Tēva dienas rekvizītus un saņemt fotogrāfijas īpašā Tēva dienas noformējumā. Savukārt Latvijas abinieku un rāpuļu zālē atradīsies 360° grādu video platforma, kas piedāvās iemūžināt Tēva dienas apmeklējumu zoodārzā ar visu ģimeni video formātā un pievienot izvēlēto mūziku. Orientēšanas laikā būs iespēja interaktīvi uzzināt, kurš ir viens no rūpīgākajiem tēviem dzīvnieku pasaulē un kur to varēs satikt Rīgas zoodārzā. Tāpat būs iespēja vērot dzīvnieku publiskās barošanas sezonas noslēgumu visā zooloģiskā dārza teritorijā noteiktos laikos. Visas šīs iespējas būs pieejamas visiem viesiem bez papildus maksas.

Tēva dienai gatavojas arī ziemeļbriedis Elmo. Šīs nedēļas sākumā Zooloģiskā dārza sociālajos tīklos parādījās ziņa, ka meža ziemeļbriedis Elmo strauji kļuvis savādāks – viņa varenos ragus vairs nesedz pūkaina vilna, kas šo rotu padara iespaidīgi milzīgu. Nu āda un vilna ir noberzta no milzīgajiem žuburiem un mūsu ziemeļbriežu tēviņš ir gatavs ikgadējai rudens riesta sezonai.



Zoodārza viesi līdz 11. septembrim (ieskaitot) varēs vērot dzīvnieku publiskās barošanas Zooloģiskajā dārzā. Tas nozīmē, ka esot noteiktā vietā noteiktā laikā, ikviens var vērot, kā mielojas žirafes, tapīri, nīlzirgi, kaķu lemuri, ziemeļbrieži, lapgriežskudras, pelikāni un, protams, arī roņi.



Rīgas Zooloģiskā dārza un filiāles “Cīruļi” mītošo dzīvnieku ģimenēs tēviņiem ir dažāda loma. Dažu, piem. tīģeru, briežu, lāču, kiangu, jaku tēviņi pēc sapārošanās dodas savās gaitās un pēcnācēju tālākajā aprūpē neiesaistās. Citi – grifi, vilki, dzērves, pūces – uz vienu sezonu vai ilgāku laiku izveido ģimeni un abi aprūpē mazuļus, līdz tie ir gatavi uzsākt savu dzīvi. savukārt vēl citi – strausveidīgo putnu kazuāru un nandu – tēviņš viens pats rūpējas par pēcnācējiem – perē olas un pēc tam vadā un apmāca cāļus visās dzīves gudrībās.



Rīgas Zooloģiskā dārza kases strādā katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, savukārt zoodārzu var apmeklēt līdz plkst. 19.00. Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi” atvērta katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00. Papildinformācija Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Facebook profilā.