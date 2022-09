Lielākā daļa uzņēmumu Latvijā saskaras ar rēķinu nemaksāšanu

Uzņēmumi, kas saskaras ar rēķinu nemaksāšanu vai to apmaksas kavējumiem, atzīst, ka klienti kā biežākos iemeslus min tieši pašreizējās ģeopolitiskās un ekonomiskās situācijas ietekmi (42%), vēl 26% rēķinus nemaksā ļaunprātīgi, bet 18% gadījumu rēķinu nemaksāšana bijusi saistīta ar klienta maksātnespējas pasludināšanu. Vienlaikus, tikai viens no katriem trīs uzņēmumiem jeb 33% respondentu norādīja, ka pēdējā laikā nav saskārušies ar rēķinu nemaksāšanu vai to apmaksas kavējumiem.

Salīdzinājumam, “Okredo” Lietuvā augustā īstenotās uzņēmēju aptaujas dati rāda, ka ar rēķinu nemaksāšanu vai kavējumiem pēdējā laikā nav saskārušies 35% uzņēmumi, ģeopolitiskā vai ekonomiskā situācija kā rēķinu kavēšanas vai nemaksāšanas iemesls tiek minēta 37% gadījumu, bet ļaunprātīga rēķinu nemaksāšana konstatēta 28% gadījumu.

Uzņēmēji Latvijā par svarīgākajiem faktoriem, kas liecina par cita uzņēmuma uzticamību, uzskata nodokļu parādu esamību vai neesamību (49%), kredītvēsturi (43%), finanšu rādītājus (40%), uzņēmējdarbības saites – ar kādiem citiem uzņēmumiem vai biznesa partneriem saistīti konkrētā uzņēmuma īpašnieki un valdes locekļi (29%), kredītreitingu (23%), kā arī darbinieku skaita izmaiņas (16%).

Pieaugot ekonomiskajiem riskiem, arvien vairāk uzņēmumu izmanto dažādus atvērtos datus resursus jeb publiski pieejamos datus par citiem uzņēmumiem, lai izvērtētu potenciālo un esošo sadarbības partneru riskus. Starp uzņēmumiem, kas ikdienā savā darbā izmanto atvērtos datus, 58% atzīst, ka ar to palīdzību vērtē gan potenciālos, gan esošos biznesa partnerus, lai, piemēram, laikus pamanītu nodokļu parādu esamību vai citu indikatorus, kas var liecināt par finanšu rādītāju pasliktināšanos. 42% šādu uzņēmēju izmanto atvērtos datus klientu parādu pārvaldībai un 47%, lai novērtētu krāpšanas risku, piemēram, uzsākot sadarbību ar jaunu sadarbības partneri. Vēl 40% atvērto datu portālus izmanto tirgus izpētei: lai meklētu jaunus klientus un sadarbības partnerus.

Publiski pieejamos datus par citiem uzņēmumiem, to sniegumu un saistībām savā ikdienā izmanto 77% Latvijas uzņēmumu. Visbiežāk uzņēmumu pārstāvji atvērto datu portālos meklē informāciju par partneru un potenciālo partneru finanšu rādītājiem (40%), atklāto kredītrisku novērtējumu (19%), kā arī tiesu informāciju (23%). Savukārt 70% uzņēmumu atvērto datu platformās izvērtē arī cita veida praktisko informāciju par citiem uzņēmumiem, piemēram, darbinieku skaitu, reģistrācijas datus un kontaktus.

«Satraucoši ir tas, ka katrs ceturtais uzņēmējs jeb 25% atzīst, ka klientu un partneru risku vērtēšanu neveic vispār, un 23% uzņēmumu savā darbībā neizmanto nekādus atvērtos datus. Tas var būt potenciāli bīstami pašam uzņēmumam, jo ​​partneru biznesa stāvoklis var strauji mainīties. Uzņēmumiem, it īpaši šobrīd, būtu rūpīgāk jāvērtē partneru finansiālais stāvoklis, un attiecīgi jāpielāgo sadarbības nosacījumi. Dati tam noteikti ir, tie ir pieejami, tāpēc uzņēmumiem ir iespēja laikus reaģēt,” saka "Okredo" vadītāja Gerda Jurkoniene.