Aiz fotogrāfijas, kuru Mairis Briedis izmantoja politiskai aģitācijai, slēpjas traģisks slepkavības un pašnāvības stāsts Ziepniekkalnā

Boksera-politiķa ieraksts, kurš portālā “Twitter” izpelnījās citu lietotāju nosodījumu, ir ilustrēts ar fotogrāfiju, kurā diennakts tumšajā laikā ir redzami trīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi un trīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (NMPD) glābēji pie kāda daudzdzīvokļu nama stūra.

Pie viņu kājām, kā redzams fotogrāfijā, guļ cilvēks.

Mūsu aizejošā valdība domā par visu, tikai ne cilvēkiem. Daudzi no mums šobrīd ir nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī. Tā vietā, lai nodrošinātu tautai cieņpilnu eksistenci, viņi priecājas par vakcīnām un domā par vēlēšanu kampaņām. Rezultātā mēs redzam pašnāvību pandēmiju! pic.twitter.com/jqrFey1BrA — Mairis Briedis (@BriedisMairis) September 1, 2022

Valdība, vakcīnas un “pašnāvību pandēmija”

“Mūsu aizejošā valdība domā par visu, tikai ne cilvēkiem. Daudzi no mums šobrīd ir nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī. Tā vietā, lai nodrošinātu tautai cieņpilnu eksistenci, viņi priecājas par vakcīnām un domā par vēlēšanu kampaņām. Rezultātā mēs redzam pašnāvību pandēmiju!” šādi augstāk ieskicēto ainu iekš sava oficiālā “Twitter” konta parakstījis nesen partijā “Saskaņa” iestājies Briedis.

Šajā sociālajā tīklā Briedim ir salīdzinoši maz atbalstītāju.

Attiecīgi pavisam drīz pie šī ieraksta sāka parādīties komentāri, kuros citi lietotāji pauda sašutumu, ka politiskajā ringā iekāpušais bokseris ir izmantojis ainu no, iespējams, traģiska notikuma, lai kritizētu valdību, vakcīnas un netieši vainotu pie varas esošās partijas “pašnāvību pandēmijā”.

Tik cītīga varas kritizēšana Maira Brieža ikdienas publiskajā komunikācijā ir kas jauns un ir aizsākusies ar viņa stāšanos partijā, taču, kā zināms, skepse pret vakcīnām – konkrēti Covid-19 pandēmijas kontekstā – kā arī valstī realizēto politiku Covid-19 slimības ierobežošanā no boksera puses ir bijusi novērojama jau sen.

Nav arī noslēpums, ka Mairis Briedis sociālajos tīklos iepriekš regulāri dalījies ar visnotaļ fantastiskām sazvērestības teorijām gan par Covid-19, gan citām tēmām.

Fotogrāfija ir no traģēdijas Ziepniekkalnā

Pēc fotoattēlos redzamā Jauns.lv izdevās noskaidrot precīzu incidenta adresi. Neatklājot detaļas, var darīt zināmu, ka konkrētā aina ir uzņemta Rīgā, Ziepniekkalnā.

Pēcāk, vēršoties Valsts policijā (VP), izdevās noskaidrot, ka stāsts, kas slēpjas aiz internetā ievietotajām fotogrāfijām, ir visnotaļ šausmīgs.

Notikumā vardarbīgos apstākļos izdzisušas vīra un sievas dzīvības.

“Vakar, 1. septembrī, ap pulksten 21 operatīvie dienesti saņēma izsaukumu no aculiecinieka uz Rīgu, Ziepniekkalnu, kur kāds vīrietis grasījās izlēkt no balkona. Operatīvajiem dienestiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvokļa durvis ir aizslēgtas, tāpēc tika pieņemts lēmums tās uzlauzt. Dzīvoklī tika konstatēta mirusi sieviete ar vardarbīgas nāves pazīmēm, bet vīrietis izlēca no balkona, kā rezultātā gāja bojā,” jauns.lv informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.

Policijas rīcībā esošā informācija arī liecinot, ka vīrietis bija bojāgājušās sievietes vīrs un viņš, iespējams, noslepkavojis sievieti.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc krimināllikuma 116. panta – par slepkavību.

Oktobrī gaidāmajās 14. Saeimas vēlēšanās Mairis Briedis kandidēs no "Saskaņas" saraksta ar augsto 3. numuru Rīgā.

Briedis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tika kritizēts par to, ka sociālajos medijos publicēja ierakstu, kurā Krievijas izraisītajā karā Ukrainā "nenostājas nevienā pusē" un vainoja medijus karadarbības, viņaprāt, nepareizā atspoguļošanā.

Tāpat Briedis ticis kritizēts arī par to, ka neatbalsta padomju armijai veltītā pieminekļa Uzvaras parkā nojaukšanu.