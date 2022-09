No septembra izmaiņas aptuveni 300 reģionālajos maršrutos visā Latvijā, īpaši skolēniem šogad pielāgoti 37 maršruti

Izmaiņas ir saistītas gan ar jauniem reisiem, gan slēgtiem reisiem, savukārt daļā citu reisu mainīsies izpildes dienas, kurās autobusi noteiktajos maršrutos kursēs.

Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutos, kuros no septembra ir izmaiņas reisu izpildēs, nodrošina 19 pārvadātāji: AS “Nordeka”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Dundagas ABC”, pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Norma-A”, SIA “Galss Buss”, SIA “Dautrans”, SIA “Balvu autotransports”, SIA “Gulbenes autobuss” un SIA “Ceļavējš” –ATP.

Savukārt izmaiņas no šī gada 1. septembra saistībā ar skolēnu nogādāšanu tieši uz izglītības iestādēm ir 37 maršrutos. Uzmanība jaunumiem īpaši jāpievērš skolēniem un vecākiem Madonas, Talsu, Jelgavas, Ogres, Saldus, Kuldīgas, Salaspils, Alūksnes, Smiltenes, Cēsu un Valmieras novados. Sabiedriskā transporta pakalpojumus saistībā ar šīm izmaiņām, nogādājot skolēnus uz izglītības iestādēm, nodrošina 9 pārvadātāji: SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Nordeka”, SIA “GALSS BUSS”, AS “CATA”, SIA “Tukuma auto”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapas www.atd.lv sadaļā “Kustības saraksti” vai https://www.1188.lv/satiksme.