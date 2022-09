Izsauc policiju, lai atbrīvotos no pudeles brāļa, ārkārtas situācija Ogrē un marihuāna Olainē: kriminālā province

Pāris satraucošu ziņu pienākušas no Olaines: tur kādā dzīvoklī atklāta marihuānas audzētava un izdemolētas bērniem ar īpašām vajadzībām paredzētas šūpoles. Par to, ka alkohols ne pie kā laba nenoved, liecina notikumi gan Daugavpilī, gan Jēkabpilī. Kāda piecdesmitgadīga jēkabpiliete izsaukusi policiju, lai tā viņas dzīvokli atbrīvo no kāda piedzēruša vīrišķa, kuru pati līdz tādam stāvoklim novedusi. Savukārt Daugavpils centrā kāds pārlieku daudz apreibinošo vielu salietojies jaunietis nakts laikā sācis “ravēt” jeb postīt pilsētas apstādījumus.



Daugavpilī vandalis “izravē” puķu dobi

Pirmdienas, 29 .augusta naktī pulksten 3.50 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki pamanīja, ka pilsētas centrā, puķu dobē pie Vienības nama kāds vīrietis intensīvi posta dekoratīvos apstādījumus. Informācija par notikušo nekavējoties tika nodota tuvākajai pašvaldības policijas mobilajai patruļgrupai.

Pamanījis policijas auto tuvošanos, vandalis centās aizmukt, taču, sekojot kolēģu no videonovērošanas posteņa norādēm, policistiem pārkāpēju izdevās panākt un aizturēt Andreja Pumpura skvērā.

Izvērtējot aizturētā vīrieša stāvokli, pašvaldības policijas darbinieki nolēma nogādāt viņu Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.

Saistībā ar notikušo sākts process pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmās daļas - par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms). Par šādu pārkāpumu vainīgajai personai piemēro naudas sodu no 14 līdz 100 naudas soda vienībām (70 – 500 eiro).

Olainē uziet marihuānas audzētavu

Pirmdien, 29. augustā, Valsts policija paziņoja, ka tā Olainē kāda vīrieša dzīvoklī atklājusi marihuānas audzētavu. Policija bija saņēmusi informāciju par vīrieti, kurš, iespējams, audzē un glabā marihuānu. Kriminālprocesa ietvaros Valsts policijas Olaines iecirkņa policisti kopā ar kolēģiem no Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas veica kratīšanu vīrieša dzīvesvietā Olainē, kur atrada un izņēma 21 neizžāvētu un divus izžāvētus marihuānas stādus, kā arī speciālo marihuānas audzēšanas aprīkojumu.

1986. gadā dzimušais vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu, tika aizturēts. Pret viņu šobrīd ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas par narkotisko un psihotropo vielas saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu, kā arī pēc 253. panta pirmās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt.

Jāteic, ka kopumā šī gada pirmajos sešos mēnešos Valsts policijas Rīgas reģionā policisti ir izņēmuši 42 kg marihuānas, 7,5 kg MDMA tabletes, 7,2 kg amfetamīna un metamfetamīna, 2 kg kokaīna un 1 kg sintētisko opioīdu.

Olaines Mežaparkā izdemolē īpašās šūpoles

Tikai nepilnu nedēļu Olaines Mežaparkā darbojās šūpoles, kuras bija paredzētas bērniem ratiņkrēslā. Pēc dažu dienu lietošanas tās jau tika sabojātas. (Foto: Olaines novada pašvaldība)

Bet tas nav vienīgais nepatīkamais atgadījums, kas pēdējās dienās Olaines vārdam licis izskanēt ne tai patīkamākajā gaismā. Bērniem ar īpašām vajadzībām ir ļoti neliels atpūtas vietu skaits un viena no šādām vietām ir Olaines Mežaparks, kur nesen atklāja šūpoles, kuras paredzētas bērniem ratiņkrēslā. Diemžēl jau pēc nepilnas nedēļas šūpoles tika sabojātas.

Olaines novada Pašvaldības policijas priekšnieks Ervīns Siliņš sarunā ar Jauns.lv pastāstīja: to, ka šūpoles ir bojātas, policija uzzināja 25. augustā no pašvaldības darbiniekiem, kuri bija apsekojuši šūpoles un konstatējuši bojājumus.

Policijā apskatīja pieejamos video ierakstus, bet par nožēlu šūpoles atrodas tajā rotaļu laukuma daļā, kas nav pārāk labi redzama novērošanas kamerās. Pieejamajos video ierakstos policisti neredzēja tīšas ļaunprātīgas darbības saistībā ar šūpolēm.

Tāpēc var secināt, ka, visdrīzāk, šūpoles bojātas nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Visticamāk, cilvēki nav adekvāti novērtējuši, cik intensīvi ar tām var šūpoties. Siliņš atgādināja, ka bērni un jaunieši bieži vien dauzās un šūpojas ļoti intensīvi.

Visticamāk, šis nav klasisks vandalisma gadījums, bet gan saistīts ar to, ka apmeklētāji līdz galam nedomāja līdzi savai rīcībai. Šajās šūpolēs var šūpoties ne tikai bērni ar kustību traucējumiem, bet arī jebkurš parka apmeklētājs. Protams, ja pie šūpolēm gaida bērns ratiņkrēslā, būtu tikai cilvēcīgi viņu palaist šūpoties pirmo.

Pēc notikušā Siliņš vēlas pievērst sabiedrības uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, mums jābūt vienam pret otru uzmanīgākiem un vairāk jāpadomā, kā nenodarīt pāri citam un īpašumam. Otrkārt, visdrīzāk, šajā vietā vajadzētu izturīgākas šūpoles. Mēs visi esam bijuši bērni un zinām, cik intensīva dažkārt var būt šūpošanās.

Savukārt Olaines novada pašvaldības pārstāvji “Facebook” ievietoja šādu ierakstu: “Diemžēl ir atkal jārunā par nepatīkamo. Nav pagājusi pat nedēļa, un jaunās šūpoles, kurās var šūpoties bērni ratiņkrēslā un vecāki ar pavisam maziem bērniņiem, ir izdemolētas.

Veidojot Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņā jaunu zonu, tika domāts par vides pieejamību arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Diemžēl vandaļu rīcības un neakurātas šūpoļu lietošanas dēļ tikko radītā iespēja bērniem ar īpašām vajadzībām atkal ir liegta. Pašvaldība, cienot bērnu ratiņkrēslā vēlmes un vajadzības, neatkāpsies un savedīs šūpoles kārtībā. Protams, šūpoļu savešana kārtībā atkal prasīs laiku un līdzekļus.

Pašvaldība necer, ka kāds no vandaļiem izlasīs šo ziņu un mainīs savu attieksmi un uzvedību, un, neskatoties uz viņu rīcību, nenovēl kādreiz dzīvē sastapties ar tādu pašu situāciju, kurā šobrīd ir nostādīti tie, kam primāri šīs šūpoles tika veidotas.”

Izsauc policiju, lai pēc dzerstiņa atbrīvotos no pudeles brāļa

Jēkabpilī kāda 50 gadu veca sieviete tika pie 140 eiro liela naudas soda par to, ka izsauca policiju, lai no saviem apartamentiem izraidītu savu pudeles brāļi, kurš viņai traucēja naktsmieru, jo viss alkohols bija izdzerts. (Foto: blickwinkel / Alamy/ Vida Press)

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde sociālajos tīklos izplatījusi paziņojumu, kurā visiem atgādina, ka “policisti nav aukles”. Šādu vēsti likumsargi bijuši spiesti izplatīt kādas sievietes dēļ, kura izsauca policiju, lai tā viņai palīdz atbrīvoties no pudeles brāļa. Rezultātā gan policisti iedzērušo “daiļavu” atbrīvoja nevis no nepatīkamā vīrišķa, bet gan 140 eiro – par policijas nepamatotu izsaukšanu. Valsts policijas Zemgales pārvalde ziņo:

“26. augusta naktī, ceturksni pirms pulksten 1.00, Valsts policijas Jēkabpils iecirknī tika saņemts telefona zvans, un kāda sieviete informēja likumsargus, ka Jēkabpilī kāds vīrietis, pielietojot fizisku spēku, ir nodarījis viņai miesas bojājumus. Uz norādīto adresi nekavējoties devās Kārtības policijas nodaļas inspektori. Likumsargi konstatēja, ka sniegtā informācija neatbilst patiesībai.

Notikuma vietā tika konstatēts, ka nevienam nav nodarīti nekādi miesas bojājumi, un 1972. gadā dzimusī sieviete ir izsaukusi policiju, lai no viņas dzīvokļa izraidītu vīrieti, jo ir izdzerts viss mājās esošais alkohols un viņa vēloties gulēt.

Lai arī pilnvērtīgs miegs ir svarīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa, vēršam uzmanību, ka policijas darbinieka pamatpienākumos ietilpst kārtības nodrošināšana publiskās vietās, lai garantētu personu un sabiedrības drošību, neatliekamās palīdzības sniegšana personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, arī tad, ja tās reibuma stāvoklī zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, tāpat tūlītēju draudu novēršana, ja kāds var nodarīt kaitējumu personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, kā arī administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atklāšana, pārtraukšana un novēršana un tamlīdzīgi, nevis auklēšanās.”

Šajā gadījumā par nepamatotu policijas izsaukšanu tika sākts administratīvā pārkāpuma process un sievietei piemērots likumā paredzētais maksimālais naudas sods - 140 eiro.

Pieprasa izsludināt ārkārtējo situāciju Ogres novadā

Kamēr Liepājas autobusu parka busi braukā pa Rīgas autoostu, reklamēdami “Šlesera partiju”, Ogres puses iedzīvotāji nesagaida ne politiskus, ne nepolitiskus autobusus. (Foto: Rojs Mazītis)

Jauns.lv jau vairākkārtīgi rakstījis, ka Liepājas autobusu parks, kurš šovasar uzvarēja izsolē par tiesībām veikt sabiedriskā transporta pārvadājumus novadā, nespēj nodrošināt normālu novada iedzīvotāju pārvietošanos. Vietējiem un novada viesiem atliek vien minēt, vai reisi notiks vai nē, un prātot, ko darīt, ja par oligarhiem dēvēto Aināra Šlesera un Andra Šķēles pārraudzībā esošie autobusi viņus atstās uz ceļa. Ogres novada mērs Egils Helmanis (Nacionālā apvienība) situāciju dēvē par traģisku un tādēļ aicinājis novadā izsludināt ārkārtējo situāciju.

Novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 1. septembrī deputāti vienbalsīgi nolēma pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Ogres novadā saistībā ar kritisko situāciju sabiedriskā transporta nodrošināšanā. Novada mērs Helmanis 1. septembrī sacīja:

“Situācija ir bēdīga. Šodien nedaudz pirms pulksten 7.00 es saņēmu ziņu no Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Induļa Trapiņa, kurš vēlējās izbraukt ar jaunā maršruta autobusu, kas savieno Turkalni, Tīnūžus, Ikšķili ar Ogri, ka autobuss nekursēja.” Viņš atgādināja, ka novada pašvaldība ir vērsusies Satiksmes ministrijā, kas atbild par sabiedriskā transporta nodrošināšanu, ar lūgumu sakārtot šo jomu, bet uzlabojumu nav un arī atbilde nav saņemta:

“Šobrīd Satiksmes ministrija Ogres novadā nenodrošina sabiedriskā autobusa pakalpojumus, bet mūsu cilvēki nevar ar tiem rēķināties. Uzskatu, ka tas ir valsts apdraudējums, jo valsts nepilda savas funkcijas.”

Priekšsēdētājs skaidroja, ka ar šo domes ārkārtas sēdes lēmumu pašvaldība vēršas pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa un valdības izsludināt ārkārtējo situāciju, un ka lēmums nav saistīts tikai ar 1. septembra rītā nenotikušo reisu, bet ar daudziem gadījumiem pēdējā mēneša laikā – dienā atceltiem līdz gandrīz 40 reisiem, kuru rezultātā cilvēki, tostarp 80 gadus veci novada iedzīvotāji, nav varējuši nokļūt pie ārstiem, pie kuriem pierakstījušies pirms vairākām nedēļām un līdz pieturvietai mērojuši vairākus kilometrus garu ceļu, kavētiem darba laikiem; ar autobusu šoferu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā pasažieri cietuši avārijā vai guvuši traumas; visbeidzot ar situāciju, kad skolēni tiek atstāti ceļa malās un netiek uz skolu, turklāt vairākumā gadījumu par atceltajiem reisiem nemaz nav informācija.

"Mēs to vairs nevaram ciest, tā ir ņirgāšanās par Ogres novada iedzīvotājiem un apdraud mūsu novada iedzīvotāju drošību un pat dzīvību,” pauž Helmanis.

Trapiņš piebilda, ka šī situācija veicina iedzīvotāju neuzticību un, ja arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs mainīsies, tad būs jāiegulda liels darbs, lai šo uzticību atgūtu. Viņš arī atklāja, ka pirms jaunā autobusu maršruta uzsākšanas vēlējies pārliecināties, ka tas patiešām tiks nodrošināts, un nekas nav liecinājis par to, ka autobuss Zinību dienā nekursēs: “Satiksmes ministrija un tās pakļautībā esošā iestāde netiek galā ar šiem jautājumiem, uzticības vairs nav.”