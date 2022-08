Ādažos jaunieši kuplā pulkā nolemj atriebties par drauga piekaušanu

Aizvadītajā nedēļā sociālajos tīklos parādījās video, kur Ādažos kāds pieaudzis vīrietis sit pusaudzi, kurš pārvietojās ar motorolleru. Par to, kādēļ šādi rīkojies, kā arī par to, ka pēc tam no jauniešiem saņēmis draudus, TV3 raidījumam "Degpunktā" skaidro pats vīrietis.