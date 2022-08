Policija sāk noskaidrot jauniešus, kuri ar mopēdu ālējās Lapmežciemā

Pārbaudes sāktas pēc tam, kad video ieraksts ar jauniešu izdarībām tika publiskots sociālajos tīklos. Šajā video redzami četri pārgalvīgi jaunieši, kuri Lapmežciemā visi kopā vizinājušies uz viena mopēda. Uz sēdvietas izdevās sasēsties trim no viņiem, tāpēc ceturtais nolēma braukt, sēžot uz stūres. Aizsargķiveres bija diviem no šiem jauniešiem.

Šobrīd nenoskaidrotu motīvu vadīts viens no jauniešiem braukšanas laikā uz ceļa braucamās daļas izlaistīja šķidrumu, kas, pēc policijas sniegtās informācijas, pirmšķietami izskatās pēc motoreļļas. Ignorējot to, ka šāda rīcība ir bīstama ne tikai pašiem, bet arī ikvienam citam ceļu satiksmes dalībniekam, viens no jauniešiem izklaidi iemūžināja video, ko vēlāk publiskoja sociālajā vietnē "TikTok" un ar video dalījās arī "Facebook" lietotāji, atzīmē policija.

Lai arī šobrīd video publiskai apskatei sociālajās vietnēs vairs nav pieejams, tas ir VP rīcībā un par apzinātiem rupjiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas var radīt smagas sekas, likumsargi ir sākuši piecus administratīvo pārkāpumu procesus. Policija noskaidro pie atbildības saucamās personas.

Ceļu satiksmes noteikumos ir norādīts, ka ceļu satiksmes dalībniekiem ir aizliegts piesārņot vai piegružot ceļu. Ja ceļu satiksmes dalībnieks piesārņojis vai piegružojis brauktuvi - izkritusi krava, izlijusi eļļa - viņam tā nekavējoties jānotīra, bet, ja tas nav iespējams, par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki un jāpaziņo policijai. Par ceļu piesārņošanu fiziskai personai tiek piemērots naudas sods no 70 līdz 350 eiro.

Tāpat transportlīdzekļa vadītājam, vadot mopēdu, jābūt galvā uzvilktai aizsprādzētai aizsargķiverei, un viņa pienākums ir nevest pasažierus, kuriem galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres. Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu transportlīdzekļa vadītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 30 līdz 70 eiro.

Saistībā ar pasažieru pārvadāšanu ir aizliegts pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, kā norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, turklāt pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu transportlīdzekļa vadītāju un neierobežotu viņam redzamību. Par šo noteikumu pārkāpumiem transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu 40 eiro.

Valsts policija uzsver, ka "ikkatra cilvēka veselība, drošība un dzīvība ir vērtīgāka un svarīgāka nekā lēta popularitāte uz neilgu brīdi sociālajās vietnēs".