Neuzķeries! Krāpnieki, uzdodoties par policijas darbiniekiem, no iedzīvotājiem izkrāpuši ievērojamas naudas summas

Valsts policijas iecirkņos visā Latvijā aizvien tiek saņemta informācija no iedzīvotājiem par krāpniekiem, kuri uzdodas par policijas darbiniekiem, cenšas izkrāpt personu un bankas datus, un naudu. Iedzīvotāji lielākoties ir vērīgi un informēti par telefonkrāpšanas riskiem, neatklājot zvanītājiem prasītos datus un pārtraukuši sarunu, tomēr šīs nedēļas laikā ir fiksēti arī trīs gadījumi, kad krāpnieki izkrāpuši ievērojamas naudas summas.

Šī gada 16. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknī vērsās kāda sieviete, no kuras bankas konta izkrāpta nauda 10 102 eiro apmērā. Savukārt Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirknī reģistrēts gadījums, kad pēc līdzīga zvana no bankas konta pārskaitīti 2200 eiro un vēl 4500 eiro rezervēti, bet Valsts policijas Rīgas Teikas iecirknī fiksēts gadījums, kad no kādas personas bankas konta šādā veidā izkrāpti 2500 eiro. Šajos gadījumos Valsts policijā ir uzsākti kriminālprocesi un notiek izmeklēšana.

Visos gadījumos zvanītāji ir uzdevušies par policijas darbiniekiem un informējuši zvana saņēmējus par it kā pretlikumīgām darbībām personu bankas kontos. Lai tās it kā novērstu, viltvārži pieprasījuši gan cietušo personu datus, gan bankas piekļuves datus, tādējādi pretlikumīgi pārskaitot bankas kontos esošo naudas līdzekļus.

Valsts policija atkārtoti atgādina, ka ne policijas, ne citu valsts iestāžu darbinieki nezvanīs, lai noskaidrotu sensitīvu informāciju, un nekad neprasīs atklāt piekļuves datus bankas kontiem.

Tāpat Valsts policija vērš uzmanību gadījumiem, kad Latvijas iedzīvotāji mēdz saņemt krāpnieciskas e-pasta vēstules, kas it kā izsūtītas Valsts policijas vai citu sadarbības institūciju vārdā, izmantojot arī šo iestāžu simboliku.

Valsts policija aicina kritiski izvērtēt ikvienu kā telefoniski, tā rakstiski saņemto informāciju, īpaši, ja tā ir saistīta ar finanšu jautājumiem. Vislabāk šāda veida saziņu uzreiz pārtraukt, nekādā gadījumā nevērt vaļā pielikumus un būtiskākais – nevienam svešiniekam nesniegt informāciju par sevi! Aicinām būt atbildīgiem un par šāda veida krāpšanas riskiem informēt arī savus gados vecākos tuviniekus, kaimiņus un draugus!

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, par to sākotnēji jāinformē sava banka un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Savukārt riska informāciju par aizdomīgām darbībām interneta vidē ir iespējams nosūtīt Valsts policijai mobilajā lietotnē “Mana drošība”.