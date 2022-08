Plāno atcelt vakcinācijas pret Covid-19 prasības koledžās un augstskolās

VM skaidro, ka patlaban izglītības sektorā vairs netiek noteiktas īpašas vakcinācijas prasības, līdz ar to nav pamata šādu prasību attiecināt arī uz studējošajiem.

Tādējādi grozījumu projekts paredz noteikt, ka turpmāk koledžās un augstskolās studējošajiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts būs nepieciešams tikai, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā jomā "Veselības aprūpe", ja attiecīgā izglītības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

VM arī rosina uz nākamo gadu pagarināt noteikumos ietverto atļauju attālināti īstenot individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem 2022./2023.mācību gadā ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā.

Rosināts arī paplašināt to klašu loku, kam izglītības process īstenojams tikai klātienē, gan izņemot gadījumus, kad klase atrodas karantīnā. Ja iepriekš tāds regulējums attiecās uz 1.-3.klasi, tad piedāvāts to noteikt no 1. līdz 6.klasei.