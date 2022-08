KNAB pieļauj korupcijas riskus, ģimenes ārstiem lemjot par aizsardzības dienestā iesaucamo jauniešu veselības stāvokli

Aizsardzības ministrijas sagatavotā provizoriskā VAD likuma redakcija paredz, ka iesaucamo veselības stāvokļa atbilstības novērtēšanu dienestam veic iesaucamo ģimenes ārsti. Ministru kabinets noteiks iesaucamo veselības stāvokļa pārbaudes prasības un kārtību.

Iesaucamo profesionāli psiholoģisko testēšanu un viņu kopējo atbilstību valsts aizsardzības dienestam izvērtētu Aizsardzības ministrijas padotības iestāde aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.

Savukārt Nacionālo bruņoto spēku Centrālā medicīnas komisija aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā veiktu atkārtotu veselības stāvokļa atbilstības novērtēšanu gadījumos, kad iesaucamais tiktu atzīts par nederīgu VAD veselības stāvokļa dēļ.

KNAB norādīja, ka šādā situācijā varētu rasties korupcijas riski, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ārstniecības personas, tai skaitā ģimenes ārsti, ne tikai ievērotu spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet arī profesionālās ētikas principus un normas.

Tāpat KNAB ieskatā ir būtiski, lai savlaicīgi pirms attiecīgā procesa ieviešanas tiktu identificēti un novērtēti korupcijas riski un, pamatojoties uz risku novērtējumu, paredzēti identificēto korupcijas risku mazinošie pasākumi.

Kā norāda KNAB, viens no efektīvākajiem preventīvajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai ir darbinieku izglītošana un atgādināšana par pretkorupcijas jautājumiem, kas ir institūcijas vadītāja pienākums.

Turklāt publiskas personas institūcijām, tostarp, valsts un pašvaldību ambulatorām un stacionārām ārstniecības iestādēm, kā arī privātajām ambulatorām ārstniecības iestādēm, kuras saņem valsts budžeta finansējumu un sniedz veselības aprūpes pakalpojumus vismaz piecos pakalpojumu veidos, iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas ieviešana ir noteikta kā obligāta prasība.

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka arī valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs ir jābūt izveidotai, pilnveidotai un uzturētai iekšējai pretkorupcijas kontroles sistēmai. Tāpat noteikumi paredz, ka valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var sniegt tikai tie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kuri ir ieviesuši iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

Vienlaikus KNAB vērš uzmanību, ka, ja iestādes redzeslokā nonāks informācija par iespējamu prettiesiska labuma gūšanu vai kādu citu noziedzīgu nodarījumu, ko īstenojis ārstniecības iestādē nodarbinātais, kam nav valsts amatpersonas statuss, piemēram, ģimenes ārsts, KNAB informēs Valsts policiju.

Saskaņā ar Krimināllikumu iepriekšminēto personu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana ir Valsts policijas kompetencē.

Jau ziņots, ka līdzšinējā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieredze, pārbaudot iesaucamo veselību, ļauj prognozēt, ka izaicinājumus sagādās arī atsevišķas problēmas, tostarp, jauniešu zobu veselība.

Patlaban atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apjomā tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam, vismaz reizi gadā bērniem 2-18 gadu vecumā tiek apmaksāta arī zobu higiēna.

Realitātē piekļuve valsts apmaksātajiem zobārstiem dažkārt ir problemātiska rindu dēļ, tāpēc Aizsardzības ministrija (AM) ierosina radīt sistēmu, kas paredzētu, ka VAD atlases komisijā iesaucamajam jāuzrāda izziņa par pēdējā gada laikā (17 gadu vecumā, kad iesaucamais vēl iekļaujas valsts apmaksātajā pakalpojuma saņēmēju lokā) veiktu zobārsta apmeklējumu un atzinumu, ka zobi salaboti. Tas veicinātu zobārsta apmeklējumu, tajā skaitā, izmantojot valsts apmaksāta zobārsta pakalpojumus.

AM ir iesniegusi saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu un Veselības ministrijām informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu. No ziņojuma izriet, ka piecu gadu laikā izveidojama visaptveroša iesaukšanas sistēma, kas paredz faktiski visu 18 gadu vecumu sasniegušo pilsoņu-vīriešu apzināšanu, viņu atbilstības VAD izvērtēšanu un pēc iespējas lielāka pilsoņu skaita iesaukšanu dienestā. Paredzēts, ka VAD iesauks jauniešus no 18 līdz 27 gadu vecumam.

VAD sevī ietver trīs dažādus militārā dienesta veidus - dienestu NBS vienībās, dienestu Zemessardzē (ZS) un augstskolu studentu speciālo militāro apmācību, kā arī alternatīvo dienestu.

Tikmēr maijā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) cēla trauksmi, ka masveida atbrīvojumi no eksāmenu kārtošanas ir kliedzoša situācija. Tāpat Muižniece pauda, ka Valsts izglītības satura centrs ir aicināts sākt diskusiju ar Veselības ministrijas (VM) pakļautībā esošo Veselības inspekciju par iespēju ģimenes ārsta parakstītos atbrīvojumus no eksāmeniem aizstāt ar ārstu-speciālistu parakstītiem apliecinājumiem.