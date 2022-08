Ādažu novada stāvvietās pie jūras ieviesta maksa

Galvenais mērķis ir gūt ieņēmumus to uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā laipu izbūvei un remontam, atkritumu savākšanai, informatīvo zīmju izgatavošanai un citiem labiekārtošanas pasākumiem, lai ceļš līdz jūrai un atpūta piejūrā būtu komfortabla. Apmaksa notiek, izmantojot mobilo lietotni “Mobilly”, kā tas jau līdz šim bija Lilastes autostāvvietā.

Ievērojot vietējo iedzīvotāju intereses, samazināts maksas tarifa darbības laiks – tas ir no plkst. 10 līdz 18. Līdz šim vienīgā maksas stāvvieta bija Lilastē. Maksas autostāvvietu darbības laiks – no 1. maija līdz 30. septembrim. Carnikavas pagastā ir 15 autostāvvietas, no kurām lielākā daļa izmantojamas bez maksas, tajā skaitā arī Laivu ielā pie promenādes.

No maksas atbrīvoti novadā deklarētie iedzīvotāji ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļiem izsniegta Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) stāvvietu izmantošanas karte, daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, saņemot “Carnikavas komunālservisa” atļauju, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, pildot dienesta pienākumus, autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki, juridiskas personas, kurām stāvlaukums nepieciešams saimnieciskās darbībai nodrošināšanai, saņemot “Carnikavas komunālservisa” atļauju.

Tiešās stāvvietu un pludmales uzturēšanas izmaksas ir 40 000 eiro, bet netiešās – līdz 100 000 eiro gadā. Lilastes stāvvietā izbūvētas stacionārās tualetes un duša ar pieslēgumu ūdensapgādei. Līdz jūrai aptuveni 100 metru attālumā var aiziet pa koka laipu. Nākotnē šo autostāvvietu plānots vēl vairāk labiekārtot, to paplašinot, izbūvējot nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām un bērnu aktivitāšu laukumu.