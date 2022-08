Līdz augusta beigām slēdz satiksmi autoceļa V1 un Bauskas šosejas krustojumā

Turpinoties Ķekavas apvedceļa būvdarbiem, no 4. augusta līdz mēneša beigām satiksmei slēdz vietējā autoceļa Valdlauči–Rāmava (V1) (Bauskas iela) posmu no autoceļa Valdlauči–Rāmava A, B (V2) līdz krustojumam ar Bauskas šoseju (A7). Slēgto posmu var apbraukt pa Bauskas šoseju un Jāņa Čakstes gatves un A7 divlīmeņu satiksmes mezglu. Slēgtajā posmā būs atļauta autotransporta kustība virzienā uz Rīgu no loģistikas centra teritorijas (skat. kartē).

Operatīvā un sabiedriskā transporta kustībai izbūvēta pagaidu satiksmes josla līdzās slēgtajam posmam, autobusu pieturvieta “Rāmava” pārvietota ārpus būvdarbu robežām. Savukārt gājēju kustībai ierīkota josla līdzās pagaidu satiksmes joslai, kas atdalīta no brauktuves ar palīgbarjeru.

Lai nodrošinātu raitāku satiksmi, Bauskas šosejas un Bauskas ielas krustojumā luksofora signālplāns tiks pielāgots – tam būs garāks zaļās gaismas cikls uz Bauskas šosejas, saglabājot iespēju operatīvajam, sabiedriskajam un transportam veikt kreisā pagrieziena manevru no Bauskas ielas.

Jau ziņots, ka Ķekavas apvedceļa būvdarbu dēļ uz gadu ir slēgts Bauskas šosejas posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam (9.– 11. km) un satiksme novirzīta pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu paralēli Bauskas šosejai.