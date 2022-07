Pusaudža mamma telekanālam sūdzējusies, ka Latvijas pilsones pases viņai nekad nav bijis, lai gan viņa valstī nodzīvojusi 39 gadus. Pārcelties ar ģimeni uz Baltkrieviju viņa nolēmusi aiz bažām, ka zēna ierakstītās intervijas dēļ viņai varētu tikt atņemti bērni.

„Var atņemt bērnus. Pagaidām vēl ne, bet bija tādi priekšnoteikumi,” stāsta sieviete.

Par bērnu atņemšanu jau iepriekš Baltkrievijas medijos muldēja "Academy KidsTV" vadītāja Nadežda Bukharova. Sieviete jau kādu laiku ir Krievijas pilsone, kura kaimiņvalsts medijiem stāsta, cik milzīgas represijas viņai draud, atgriežoties Latvijā.



Baltkrievijas TV "ONT" ēterā tika ziņots, ka pēc tam, kad video ar nepilsones dēla sarunu ar Lukašenko nonāca sociālajos tīklos, sieviete izsaukta uz nopratināšanu - it kā Latvijas Drošības dienests sācis iztiesāšanu pēc panta par nodevību. Apstiprinājumu šiem datiem telekanāls nav sniedzis.



Pusaudzis pēc intervijas ar Lukašenko nolēmis mājās neatgriezties. Jaunietis atklājis, ka baidās no kriminālvajāšanas.

"Viņi grib parādīt visiem, lūk, ja kāds no jums tā darīs, tad ar jums būs tāpat, kā ar viņu," zēns stāstīja, neiedziļinoties sīkumos.

Pašlaik pusaudzis ar ģimeni dzīvo vienā no Vitebskas viesnīcām. Viņš plāno palikt Baltkrievijā un iestāties kadetu skolā, lai veidotu militārista karjeru.

Kā informē “Minskaja Pravda”, tieši Vitebskā – uz kuru akadēmijas audzēkņi devušies, iepriekš sazinoties ar Lukašenko pārstāvjiem un gatavojoties intervijai – atrodas skola, kurā puisis plāno iestāties. Zēnam esot Latvijas pilsonība un baltkrievu saknes.

„Draugi bija šokā, apsveica ar pārcelšanos, teica, ka esmu leģenda. No Krievijas zvanīja, no Latvijas. Baltkrievijā draugus pagaidām neesmu atradis, bet domāju, ka drīz atradīšu,” saka pusaudzis.

Jau ziņots, ka pretēji ĀM norādījumiem par drošību, Rīgas bērnu radio un televīzijas akadēmijas "Academy KidsTV" audzēkņi un pārstāvji devušies uz Baltkrievijas pilsētu Vitebsku, kur šogad norisinās starptautisks festivāls "Slāvu bazārs".

Akadēmijā norāda, ka tas ir "skaists bērnu konkurss, kurā piedalās 23 valstis", līdz ar to organizācija neredz iemeslus vai kādas principiālas kultūras atšķirības, kādēļ gan nevarētu braukt uz Baltkrieviju, pamatojot, ka nupat atgriezušies no Spānijas, Lietuvas, un drīzumā ir plānots doties uz Maķedoniju.

"Tur ir daudz dažādu bērnu pasākumu, mums bija ļoti interesanti. Mēs braucām fotografēties, trenēties intervēt dažādās valodās. Pamatā mūsu bērni runā angļu valodā," stāstīja bērnu organizācijā.



Jauns.lv jau vēstīja, ka bērnu organizācija pirms tam esot arī pati sazinājusies ar Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko pārstāvniecību, lai lūgtu iespēju intervēt diktatoru. Par to, ka akadēmija pati pieprasījusi iespēju intervēt Lukašenko, informē viņa preses dienestam pietuvinātais sociālo tīklu resurss "Pul Pervogo".



Sociālo tīklu ieraksts, kura fotogrāfijā redzams diktators un akadēmijas simbolikā tērpies pusaudzis, vēsta: "Pirms ierašanās festivālā Vitebskā bērni paši uzrakstīja vēstuli prezidenta preses dienestam ar lūgumu palīdzēt intervijas organizēšanā ar "Pirmo" [tā kanāls dēvē Lukašenko]!"



Tāpat vēstulē esot teikts, ka bērnu organizācija ir pārliecināta, ka "situācijā, kas patlaban valda pasaulē, šim [intervijai] būs pozitīva ietekme savstarpējās attiecībās."

Izglītības kvalitātes valsts dienestā norādīja, ka "Academy KidsTV" nav reģistrēta kā izglītības iestāde Izglītības iestāžu reģistrā, tā attiecīgi nav licencējusi Izglītības programmas un nav arī akreditēta, kā arī nav saņēmusi licenci Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentā interešu izglītības programmas īstenošanai.

IKVD Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts norādīja, ka par organizācijas darbību ir pieprasīts skaidrojums. Vienlaikus viņš informēja, ka par izglītības programmas īstenošanu bez normatīvajos aktos noteiktās licencēšanas ir paredzēta administratīvā atbildība.

Tikmēr Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" izskata telpu nomas līguma laušanu ar Rīgas bērnu radio un televīzijas akadēmiju "Academy KidsTV".

Augstskola pašreiz izīrē minētajai bērnu un jauniešu organizācijai biroja telpas, tomēr, ņemot vērā pēdējā laikā izskanējušo informāciju par organizācijas darbību, augstskola RISEBA izskata telpu nomas līguma laušanu nomas līgumā noteiktajā kārtībā.

Vērsīsimies atbildīgajās institūcijās, lūdzot izvērtēt “Academy KidsTV" rīcību. Klaji ignorējot @Arlietas ceļošanas drošības ieteikumus un piedaloties infokarā, šādu organizāciju darbība ir nepieņemama un ir pārtraucama https://t.co/pRE5JB2st2 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 15, 2022

Papildus augstskola uzsver, ka cita veida saistība vai sadarbība ar "Academy KidsTV" nepastāv, kā arī augstskolai nav tiesības kontrolēt nomnieka darbību.

Latvijas ĀM jau ilgstoši atgādina par būtiskiem riskiem, Latvijas valstspiederīgajiem apmeklējot Baltkrieviju, un atkārtoti aicina to nedarīt. Turklāt joprojām spēkā ir aicinājums Latvijas valstspiederīgajiem pamest gan Baltkrieviju, gan Krieviju.

Ministrijā uzsvēra, ka Lukašenko režīms joprojām atbalsta Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, un pret to ir vērstas nopietnas starptautiskās sankcijas.

Ministrija vērš uzmanību, ka gan Latvijas, gan citi NATO valstu izlūkdienesti publiski ir brīdinājuši par Krievijas un Baltkrievijas specdienestu izvērstajām izlūkošanas un kaimiņvalstu pilsoņu vervēšanas aktivitātēm.

ĀM atgādina, ka Baltkrievijā valdošā tiesiskuma trūkuma dēļ Latvijas iespējas sniegt palīdzību valstspiederīgajiem būs ļoti ierobežotas.