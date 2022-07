Gandrīz puse gatavo pārtikas krājumus ziemai

Kā populārāko veselīgu pārtikas produktu krājumu saglabāšanas metodi 49% aptaujāto norāda saldēšanu. Vispopulārāk tas ir Vidzemē (60% aptaujāto), kamēr citur pārtiku sasaldē 40% līdz 58% iedzīvotāju. Nedaudz mazāk populāra ir konservēšana, skābēšana, ievārījumu vārīšana – 41 procents.

Lai saglabātu produktus burkās un citos hermētiski slēgtos traukos, jāiegulda vairāk darba un laika, arī papildu resursi, tomēr šādi par priekšdienām domā 43% sieviešu un 39% vīriešu. Vismazākā interese par pārtikas glabāšanu šādā veidā ir Rīgā – 31 procents. Vidzemē 63% teikuši, ka konservē, skābē un vāra ievārījumus, Zemgalē 48%, Kurzemē 44%, Latgalē 42% un Pierīgā 41 procents.

Vēl 18% atbilde bijusi, ka gatavo dažādi svaigu glabājamu dārzeņu un augļu krājumus, vispopulārāk šādi rīkoties ir Latgalē – 29%, Vidzemē – 27% un Zemgalē – 23 procenti.

Tikmēr 25% aptaujāto veselīgas pārtikas krājumus neveido un neplāno to darīt, visvairāk jeb 29% šādi atbildējuši gados jaunākie vecumā no 18 līdz 29 gadiem, bet vismazāk – 22% vecumā no 60 līdz 74 gadiem.