FOTO: VADC turpmāk gaidīs donorus arī Rīgas Austrumu slimnīcas stacionārā “Gaiļezers”

Ziedošanas punkts ik nedēļu strādās otrdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, bet piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00. Turpmāk donoru pieņemšana notiks jaunās telpās – netālu no ieejas stacionārā “Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2.

“Rīgas Austrumu slimnīca ir vislielākā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kur simtiem pacientu ik dienu gaida donoru palīdzību. Tādēļ esam gandarīti, ka no šodienas atkal Hipokrāta ielā 2 pacientu tuvinieki varēs atbalstīt savus mīļos ziedojot asinis. Prieks, ka arī slimnīcas darbinieki ir aktīvi asinsdonori, kuri labāk kā jebkurš cits apzinās ziedošanas aktualitāti un ne tikai nāk paši nodot asinis, bet arī mudina ziedot pacientu tuviniekus un apciemotājus, atbalstot nelaimē nonākušos, kuriem asins komponentu pārliešana var izglābt dzīvību,” uzsver Egita Pole, VADC direktore.

Pērn Gaiļezera slimnīcā donori asinis ziedoja 2 673 reizes. Turpretī šogad, kad pastāvīgā ziedošanas vieta stacionārā strādāja vien trīs mēnešus un remonta laikā VADC devās vairākos izbraukumos, ziedotāju skaits ievērojami sarucis – pieņemti 526 donori, kuri pusgada laikā ziedojuši nedaudz vairāk kā 550 reižu. Savukārt, lai mediķi varētu palīdzēt visiem pacientiem, kuriem nepieciešama asins pārliešana, aktīvi jāiesaistās visas Latvijas asinsdonoriem. VADC ar jaunā ziedošanas punkta atvēršanu cer palielināt ziedotāju skaitu.

“Asins donoriem ir būtiska nozīme ārstniecībā. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas piecos stacionāros ārstējas pacienti, kuriem ļoti nepieciešama šī asinsdonoru nesavtīgā rīcība – asins ziedošana. Tie ir, piemēram, hematoloģisko saslimšanu pacienti, vai arī pacienti, kuriem tiek veiktas neatliekamas un/vai sarežģītas ķirurģiskas operācijas. Tāpat mūsu slimnīcā ir valstī lielākā Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnika, kas strādā 24/7 režīmā un kur nonāk smagi cietuši pacienti ceļu satiksmes negadījumos, ar smagām politraumām, apdegumiem. Tādēļ esam gandarīti par Valsts asinsdonoru centra jaunatvērto asins ziedošanas punktu, kas ir izvietots stratēģiski ērtā lokācijā – stacionāra “Gaiļezers” galvenās ieejas (AB1) 0.stāva foajē. Tagad pacientu tuvinieki, mūsu slimnīcas mediķi un personāls, kā arī ikviens apkārtnē dzīvojošais iespējams izvēlēsies ziedot pacientiem tik nepieciešamās asinis biežāk,” akcentē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis, profesors Haralds Plaudis.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem pērn bija nepieciešamas 16 tūkstoši eritrocītu masas, vairāk nekā 5 tūkstoši trombocītu masas, kā arī 6 tūkstoši plazmas devu. Savukārt šī gada pirmajos mēnešos pieprasījums pēc asins komponentiem ir pieaudzis, pusgadā sasniedzot jau 8 429 eritrocītu masas devu, 2 570 trombocītu masas devu un 3 642 plazmas devu.