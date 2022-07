Pērn par 5,7% pieaudzis jauno audžuģimeņu skaits

Kopumā pagājušajā gadā bija 600 audžuģimenes, kuras pie sevis uzņēmušas audžubērnus, kamēr 2020. gadā tādu ģimeņu bija 569.

Savukārt 151 audžuģimenē 2021. gadā nav ievietoti bērni, bet 44 pamatotu iemeslu dēļ nevarēja uzņemt bērnus.

Dati liecina, ka kopumā pagājušajā gadā audžuģimenēs dzīvoja 1413 bērni, no kuriem vairums jeb 715 bija vecumā no četriem līdz 12 gadiem. Vēl 508 bērni bija vecumā no 13 līdz 17 gadiem un 190 - līdz trīs gadu vecumam.

Tāpat pērn gada laikā audžuģimenēs tika ievietoti 312 bērni, no kuriem 140 bija četrus līdz 12 gadus veci, 110 - vecumā līdz trim gadiem un 62 - vecumā no 13 līdz 17 gadiem.