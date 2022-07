Šoferim, kura vadītais autobuss svētdien Jelgavas novadā ieslīdēja grāvī, piemēro 50 eiro sodu

Jau ziņots, ka saskaņā ar pašvaldības ziņoto svētdien SIA "Jelgavas autobusu parks" 8. maršruta autobuss ceļā uz Mežvidiem Jelgavas novada Glūdas pagastā, ap plkst. 13.45, mainoties ar automašīnu, ieslīdēja grāvī.

Bet policijas informē, ka vīrietis vadīja pasažieru autobusu "AMO Ambassador SB200" un nepārliecinājās par kustības drošību, kā rezultātā nepamatoti nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī.

Notikuma vietā mediķi sniedza palīdzību trīs pasažieriem, un viņi visi atteicās no hospitalizācijas. No medicīniskās palīdzības atteicās viena persona, savukārt viena persona pēc negadījuma devās prom no notikuma vietas.

Policijā par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma process un autobusa vadītājam piemērots naudas sods 50 eiro.