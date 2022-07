Olga jau zina, ka viņas mājokļa apkurināšana līdzšinējo 200 eiro vietā šogad izmaksās 400 eiro. Šāda cena krietni pārsniedz viņas finansiālās iespējas, tāpēc atliek cerēt, ka bērni varēs izlīdzēt. Ziedonis pagaidām neļaujas panikai, kaut apzinās, ka nekas patīkams nav gaidāms. Taču viņš cer, ka cītīgs darbs un saprātīga rīcība ar naudu viņa ģimeni paglābs no finanšu krīzes.



Citi iesaka pirkt tikai to, ko ļoti vajag, kā arī veidot pārtikas krājumus no produktiem, kam pagaidām cena vēl pieejama.

Apkure, elektroenerģija, degviela, pārtika – cenas aug visam! (Foto: Ieva Lūka/LETA)

Jau ziņots, ka Ekonomikas ministrija aprēķinājusi – elektroenerģijai, dabasgāzei, siltumenerģijai un cietajam kurināmajam kopā šogad cenas varētu pieaugt par aptuveni 39%, savukārt degvielas cenu kāpums varētu būt 40%. Energoresursu cenu pieaugums jūtami ietekmē arī patēriņa preču cenas.



Pievienotajā video skaties, kā Latvijas iedzīvotāji morāli un finansiāli gatavojas rudens un ziemas sezonai.