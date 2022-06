Skolēni šogad nedaudz uzlabojuši sniegumu visos centralizētajos eksāmenos

Matemātikas eksāmena, kas jākārto visiem skolēniem, rezultāti pakāpeniski palielinās. 2020. gadā matemātikas eksāmena vidējais rezultāts bija 35%, 2021. gadā - 36%, savukārt šogad rezultāts ir palielinājies līdz 37%.

Obligātajā eksāmenā latviešu valodā šodien skolēni vidēji uzrādījuši 52,2% augstu rezultātu, kas ir par nepilnu procentpunktu augstāks nekā pērn, taču par 0,7 procentpunktiem zemāks nekā 2020. gadā.

Angļu valodas eksāmenu, ko no svešvalodu eksāmeniem tradicionāli kārto lielākais skolēnu skaits, šogad izdevies nokārtot ar vidējo rezultātu 69,1%. Pērn šajā eksāmenā skolēni vidēji nopelnījuši 66,8%, bet 2020. gadā -70%.

Otrais populārākais svešvalodu eksāmens parasti ir krievu valodā, un tajā šogad sasniegts 77,7% augsts rezultāts, kas ir augstākais pēdējo trīs gadu laikā.

Vācu valodas un franču valodas eksāmenā, ko ierasti kārto relatīvi neliels skolēnu skaits, šogad uzrādītais rezultāts ir attiecīgi 75,4% un 77,2%, kas ir labāki rezultāti nekā pirms gada.

Savukārt izvēles eksāmenos tādos mācību priekšmetos kā ķīmija, bioloģija, fizika un Latvijas un pasaules vēsture, šogad sasniegts vērā ņemamāks rezultātu kāpums. Bioloģijas eksāmenā vidējais eksāmena rezultāts ir pakāpies no 50,2% pagājušajā mācību gadā uz 66,1% šogad, Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā vidējais rezultāts ir pakāpies no 46% pērn uz 65% šogad, fizikas eksāmena rezultāti ir pakāpušies no 48,8% uz 55,7%, bet Ķīmijas eksāmena rezultāti ir pakāpušies no 55,3% uz 58,2%.

Tomēr VISC atgādina, ka jāņem vērā tas, ka minēto izvēles eksāmenu kārtotāju skaits ir neliels, kas arī ietekmē eksāmenu vidējo rezultātu. Papildus esot jāņem vērā, ka Covid-19 pandēmijas dēļ tika daļēji pielāgots eksāmenu saturs un tika precizēti vērtēšanas kritēriji, kā arī tas, ka eksāmenu rezultātu statistikā ir iespējamas izmaiņas, ņemot vērā to, ka esošajā apkopojumā nav iekļauti to izglītojamo rezultāti, kuri eksāmenus kārtoja papildtermiņā.

Šodien izglītības iestādes izsniedza 21 486 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi.

Obligāto eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo. Eksāmenu latviešu valodā kārtoja 14 069 skolēni, matemātikā - 14 257 skolēni, angļu valodā - 12 034 skolēni, krievu valodā - 1538 skolēni, vācu valodā - 29 skolēni, bet franču valodu eksāmenu kārtoja seši skolēni.

Arī šajā mācību gadā izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, tomēr izvēles eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējās kārtot 220 izglītojamie, bioloģijas eksāmenu kārtoja 1077 izglītojamie, fizikas - 643 izglītojamie, bet ķīmijas eksāmenu kārtoja 598 izglītojamie.

Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, izglītojamiem bija jākārto latviešu, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens.

Šogad pirmo reizi eksāmenus kārtoja 11.klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri apguvuši optimālā mācību satura apguves līmeņa kursus atbilstoši jaunā standarta prasībām.

Šādā līmenī matemātikas eksāmenu kārtoja 4325 izglītojamie, latviešu valodas eksāmenu - 3348 izglītojamie un kādā no svešvalodām eksāmenus kārtoja 4441 izglītojamais. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi pirmo reizi kārtoja noslēguma pārbaudījumu matemātikā vispārīgajā mācību satura apguves līmenī.

Visaugstākie rezultāti optimālā līmeņa eksāmenos ir angļu valodas eksāmenā, kur vidējais rezultāts ir 66,1%, otrajā vietā ierindojas franču valodas eksāmens, kur vidējais rezultāts ir 61,7%, latviešu valodā vidējais rezultāts ir 56,7%, vācu valodā vidējais rezultāts ir 53,7%, matemātikas eksāmena vidējais rezultāts ir 40,1%. Savukārt matemātikas vispārīgajā līmeņa eksāmenā vidējais rezultāts ir 30,6%.

Svešvalodās atbilstoši eksāmena programmai un uzdevumu grūtības pakāpei izglītojamajiem, kuri sasniedza 65% slieksni, tika piešķirts atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktais valodas prasmes līmenis "B2", pārējie līmeņi netika piešķirti.

Pēc vidējiem sasniegumiem eksāmenos VISC secina, ka skolēni darbus veikuši līdzvērtīgi kā 12. klases beidzēji, jeb rezultāti ir vienlīdzīgi. Sīkākus komentārus VISC varēs sniegt, kad būs precīzāk analizēti rezultāti un iegūta atgriezeniskā saite no pedagogiem.

Iepriekš ziņots, ka šodien izsniegs vispārējās vidējās izglītības sertifikātus skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri centralizētos eksāmenus kārto pamattermiņā, informēja Valsts izglītības satura centrā.

Savukārt skolēni, kas eksāmenus kārtos papildtermiņā, sertifikātus iegūs 5. jūlijā.