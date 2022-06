Ozolniekos industriālā teritorijā izcēlies ugunsgrēks; cietis ugunsdzēsējs

Liesmas strauji izplatās uz blakus ēkām un uz notikuma vietu dodas vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, divas autokāpnes un astoņas autocisternas.

Pēc gandrīz trīs stundu darba plkst. 13.31 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos Skolas ielā, Ozolniekos, kur 1588 kvadrātmetru platībā dega transporta nozares noliktavas un apkopes ēka. Dzēšanas darbus apgrūtina karstais laiks, blīvā apbūve un liels daudzums degtspējīga materiāla.

Dzēšanas darbu sākumā ēkas jumts iebruka, līdz ar to tālākos dzēšanas darbus varēja veikt tikai no ārpuses. Neskatoties uz apgrūtinājumiem, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus piebūvēto metālapstrādes ražotni, no kuras evakuējās seši cilvēki. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs.

🇱🇻 Ugunsgrēks industriālā teritorijā #Ozolnieki #Latvija. Ierodas glābēji arī no Iecavas. Izskatās, ka deg metālapstrādes cehs.

Notikuma vietā strādā 35 ugunsdzēsēji glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm, kā arī Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Valsts Vides dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji. Šobrīd turpinās konstrukciju jaukšanas un dzēšanas darbi.