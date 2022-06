Pārbaudot 164 trauksmes sirēnas, darbības traucējumi konstatēti 21 aparātam

Šodien pārbaudes laikā tika konstatētas tehniskas nepilnības sirēnu attālinātā iedarbināšanas programmā, tādēļ sirēnas tika iedarbinātas manuāli. Bez traucējumiem un bojājumiem nostrādāja 143 no 164 izvietotajām trauksmes sirēnām, bet 21 uzstādītajai sirēnai tika konstatēti tehniski traucējumi. Par visiem pārbaudes laikā konstatētajiem traucējumiem VUGD informēja Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas tehniski nodrošina trauksmes sirēnu apkopi un uzturēšanu.

Rīgā un Rīgas reģionā no 55 izvietotajām sirēnām desmit nenostrādāja. No 29 Kurzemē izvietotajām trauksmes sirēnām nenostrādāja trīs sirēnas. Zemgalē no 23 izvietotajām sirēnām četras nenostrādāja.

Savukārt Latgalē no 29 izvietotajām sirēnām nenostrādāja trīs sirēnas, bet Vidzemē no 28 izvietotajām sirēnām viena nenostrādāja.

Šodien VUGD 112 zvanu centri saņēma 47 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas. Līdztekus sirēnu pārbaudei tika pārbaudīta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, ar kuriem VUGD ir noslēgts līgums par informācijas pārraidīšanu sabiedrībai.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un iedzīvotāju nepieciešamo rīcību.