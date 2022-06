Sākta pirmā jaunā elektrovilciena pārvietošana uz Latviju; vagoni tiks piegādāti Līgo dienas rītā

Tas tiek vests, sadalīts pa daļām, četrās apsargātās kravas automašīnās – pirmajā no ražotnes Pilzenē tiek vesta ritošā daļa, otrajā no ražotnes Ostravā tiek vestas jumta sastāvdaļas, savukārt trešajā un ceturtajā – pirmie divi no pavisam četriem elektrovilciena vagoniem. Pārvietošana no Čehijas notiek caur Poliju un Lietuvu.

Foto: Publicitātes

"Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu loma ir nozīmīga maršrutos visā Latvijā, bet jo īpaši Rīgas metropoles areālā, kur ar jauniem elektrovilcieniem varēsim uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu. Tādēļ ir patiess gandarījums, ka beidzot šie vilcieni ir reāli ceļā uz Latviju un jau pavisam drīz varēs sākt to testēšanu un no jaunā gada arī izmantošanu pasažieru pārvadājumos," pauž satiksmes ministrs Tālis Linkaits, uzsverot, ka ilgi gaidītie jaunie elektrovilcieni stiprinās dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu.

Foto: Publicitātes

Plānots, ka ritošā daļa Rīgā tiks nogādāta 21. jūnijā, jumta sastāvdaļas – 22. jūnijā. Vagoni, kurus lielo gabarītu dēļ pārvieto tikai naktīs, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi, Latvijas galvaspilsētu sasniegs 23. jūnijā agri no rīta. Atlikušos divus elektrovilciena vagonus piegādās jūnija pēdējā nedēļā.